Surse: Ultimatumul lui Bolojan pentru „puciștii” din PNL. Au 10 zile să retragă procesele împotriva partidului sau vor fi excluși

2 minute de citit Publicat la 22:17 08 Noi 2026 Modificat la 22:17 08 Noi 2026

Sunt 18 liberali care contestă deciziile conducerii lui Ilie Bolojan și care au atacat în instanță hotărârile Consiliului Național Extraordinar al PNL. Foto: Hepta

Ilie Bolojan a cerut, duminică, în ședința Biroului Politic Național, ca liberalii care au deschis procese împotriva partidului să își retragă toate acțiunile din instanță, potrivit surselor politice ale Antena 3 CNN.

Aceștia au la dispoziție un termen de 10 zile, începând de duminică, pentru a face acest lucru. În caz contrar, Bolojan a anunțat că aceștia vor fi excluși din partid.

Sunt 18 liberali care contestă deciziile conducerii lui Ilie Bolojan și care au atacat în instanță hotărârile Consiliului Național Extraordinar al PNL. Printre aceștia se numără Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc.

Tribunalul București a decis, pe 1 iulie, suspendarea provizorie a executării și a efectelor hotărârii prin care Consiliul Național Extraordinar al PNL a convocat Congresul partidului din 2026, în cadrul căruia a fost aleasă noua conducere. Decizia are efecte asupra reorganizării conducerii liberale, inclusiv asupra funcțiilor ocupate de mai mulți apropiați ai lui Ilie Bolojan.

Prin suspendarea hotărârii de convocare au fost suspendate și actele adoptate ulterior în baza acesteia. Astfel, a fost afectată inclusiv decizia de desființare a celor patru funcții de prim-vicepreședinte. În consecință, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc au revenit în aceste funcții, în timp ce Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru nu au mai ocupat funcțiile de vicepreședinți în conducerea PNL.

A fost vizată și alegerea lui Robert Sighiartău în funcția de secretar general al partidului.

Acțiunea în instanță a fost deschisă de 18 liberali care contestă deciziile conducerii lui Ilie Bolojan. Printre reclamanți se numără Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc.

În soluția pe scurt, Tribunalul București a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a lui Ilie Bolojan și a lui Dan Motreanu, în procesele în care aceștia fuseseră chemați în nume propriu. Instanța a admis în parte acțiunea reclamanților în contradictoriu cu PNL și a suspendat provizoriu hotărârea Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026.

Ce schimbări au fost făcute la Congresul PNL

La Congresul Extraordinar, liberalii au adoptat o serie de hotărâri privind reorganizarea conducerii partidului. Noua echipă propusă de Ilie Bolojan l-a inclus pe Dan Motreanu în funcția de prim-vicepreședinte și pe Robert Sighiartău în cea de secretar general.

În structura de conducere au fost cooptați și mai mulți vicepreședinți, printre care Mircea Abrudean, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Tot în cadrul congresului, PNL a constatat că Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile partidului, prin participarea la acțiuni contrare intereselor formațiunii.