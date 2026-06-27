Continuă războiul intern în PNL. Liberalii din aripa Veștea cer anularea deciziilor din Congres, partidul îi acuză de "sabotaj"

Ilie Bolojan, la Congresul PNL. Foto: Octav Ganea, Inquam Photos

Liberalii din aripa Veștea au depus la Tribunalul București mai multe acțiuni prin care cer anularea hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, precum și actele adoptate ulterior în baza acestora. La rândul său, PNL condamnă noua încercare de "sabotare" a deciziilor adoptate de Congres.

Prin acțiunile depuse la Tribunalul București, contestatarii cer anularea Hotărârii Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026. Această hotărâre instituie excluderea "de drept" a membrilor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite de partid.

De asemenea, liberalii din aripa Veștea cer anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora. În instanță este contestată și alegerea noii conduceri a partidului prin moțiunea "Modernizare cu rădăcini". Contestatarii solicită și anularea actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL, precum și lipsirea de efecte a tuturor actelor adoptate ulterior în baza hotărârilor contestate. La data Congresului, susțin aceștia, proiectul de statut nu fusese nici comunicat instanței, nici încuviințat și nici publicat în Monitorul Oficial. În aceste condiții, singurul statut care putea produce efecte juridice ar fi fost cel aprobat în 2025.

Liberalii contestă și modul în care a fost convocat și organizat Congresul Extraordinar din 21 iunie. Ei susțin că reuniunea s-a bazat pe hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, pe care le consideră lipsite de temei statutar valid.

O altă acuzație vizează excluderea "de drept" introdusă prin hotărârile Congresului. Contestatarii mai reclamă nereguli procedurale în desfășurarea Congresului.

PNL condamnă noua încercare de "sabotare" a deciziilor adoptate de Congres

''Într-o cauză cu un impact politic major, instanţa a pronunţat o soluţie într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunţare, avocaţii PNL nu au primit încă acces la dosar şi nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiţii, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparenţă ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil'', se arată într-un comunicat al PNL.



Potrivit sursei citate, dreptul la apărare, principiul contradictorialităţii şi accesul la actele dosarului reprezintă garanţii esenţiale într-un stat de drept. Orice abatere de la aceste principii afectează încrederea în actul de justiţie şi creează percepţia existenţei unor standarde diferite de aplicare a legii.



''În acelaşi timp, constatăm că aceiaşi pucişti din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid şi au introdus noi acţiuni la Tribunalul Bucureşti, solicitând suspendarea şi anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Naţional Liberal. După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceştia încearcă să obţină în instanţă ceea ce nu au reuşit în competiţia democratică internă. Fiecare nou proces şi fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Naţional Liberal şi blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acţiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voinţa exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forţă politică de centru-dreapta din România'', precizează liberalii.

Conducerea PNL a decis, marți, în Biroul Politic Național, dizolvarea mai multor birouri politice județene și de sector conduse de susținători ai lui Adrian Veștea. Totodată, Biroul Permanent Național a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și ale sectoarelor 2, 3, 4 și 5 din București.

Filialele vizate erau conduse de Alina Gorghiu la Argeș, Adrian Veștea la Brașov, Hubert Thuma la Ilfov, Ciprian Pandea la Călărași, George Scarlat la Galați, Toma Petcu la Giurgiu, Ion Iordache la Gorj, Dragoș Soare la Ialomița, Monica Anisie la Sectorul 2, Andrei Baciu la Sectorul 3, Ionuț Stroe la Sectorul 4 și Dan Meran la Sectorul 5.