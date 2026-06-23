Liberalii din aripa Veștea și-au pierdut funcțiile din PNL: Bolojan le-a dizolvat birourile politice județene

Premierul interimar Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/George Călin

Conducerea PNL a decis, marți, în Biroul Politic Național, dizolvarea mai multor birouri politice județene și de sector, conduse de liberalii din aripa Veștea, potrivit surselor Antena 3 CNN. Decizia vine după tensiunile din partid provocate de susținerea acordată de „puciști” lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului care nu a trecut de votul din Parlament.

în PNL se discută despre excluderea susținătorilor lui Veștea, însă această variantă nu a putut fi tranșată în ședința de azi, care s-a desfășurat în format hibrid. Pentru o astfel de decizie ar fi fost necesară prezența fizică a tuturor.

În schimb, conducerea liberală a mers pe varianta dizolvării unor structuri de conducere din teritoriu, unde acei lierali erau președinți de filială.

Organizațiile vizate sunt Argeș, Brașov, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Galați și Gorj, dar și organizațiile PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii: una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu.

15 parlamentari PNL au votat pentru Guvernul Veștea: Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Ciprian Pandea, Răzvan Hrișcă, Sebastian Rusu și Ionuț Stroe.