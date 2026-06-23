PNL va începe la prima ședință BPN procedurile pentru excluderea "puciștilor" care l-au susținut pe Veștea

Ilie Bolojan, la Congresul PNL. Foto: Octav Ganea, Inquam Photos

Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, afirmă că aplicarea unor sancţiuni, care pot merge până la excluderea din partid, pentru Adrian Veştea şi alţi membri, se va face în prima şedinţă a Biroului Permanent Naţional (BPN).

"În primul BPN încep procedurile de aplicare a sancţiunilor, conform Statutului PNL. Şedinţa ar putea avea loc chiar astăzi", a declarat marţi, pentru Agerpres, liderul liberal din Arad.



El a precizat că BPN urmează să stabilească ce sancţiuni vor fi aplicate pentru cei care au participat la tentativa de instalare a Guvernului Veştea, fiind posibilă excluderea din partid.



"Astăzi, trădătorii sunt la vedere. Trădător nu este cel care are o altă opinie, trădător este cel care spune una şi face alta. Cel care cere încredere, dar lucrează împotriva propriilor colegi. Cel care pune interesul personal deasupra valorilor şi interesului comun. Fiecare îşi asumă locul şi alegerea făcută", a adăugat Gheorghe Falcă, scrie Agerpres.



Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii: una prevede că participarea membrilor partidului la construcţia unui guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu.

15 parlamentari PNL au votat pentru Guvernul Veștea: Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Ciprian Pandea, Răzvan Hrișcă, Sebastian Rusu și Ionuț Stroe.

Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat luni, la Antena 3 CNN, la scurt timp după ce a expirat ultimatumul dat de conducerea partidului celor cinci membri din „aripa Veștea” pentru a-și depune demisia, că va contesta în instanță excluderea, a respins acuzațiile de „trădare” și a pus pe seama președintelui PNL, Ilie Bolojan, întreaga criză politică prin care trece țara.