Alina Gorghiu anunță că va da PNL în judecată pentru excluderea din partid. „Eu rămân în PNL”

Alina Gorghiu. Sursa foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Deputatul PNL Alina Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul condus de Adrian Veștea, a avut o intervenție la Antena 3 CNN, la scurt timp după ce a expirat ultimatumul dat de conducerea partidului celor cinci membri din „aripa Veștea” pentru a-și depune demisia. Gorghiu a anunțat că va contesta în instanță excluderea, a respins acuzațiile de „trădare” și a pus pe seama președintelui PNL, Ilie Bolojan, întreaga criză politică prin care trece țara.

„De aici n-am să plec eu”

Întrebată care este mesajul ei pentru PNL în acest moment, Gorghiu a ținut să-și afirme atașamentul față de partid: „Doamna Dumitrache, mă știți în partidul ăsta de zeci de ani și de aici n-am să plec eu. Au plecat mulți alții de-a lungul timpului”.

Ea crede că partidele politice sunt „instituții de interes public”, cu obligația de a veni cu soluții pentru cetățeni, și a prezentat susținerea Guvernului Veștea drept o astfel de soluție: „Scopul nostru nu înseamnă calcule proprii, ci deblocarea situației pe care, din păcate, o avem astăzi în țară”.

Despre amenințările cu excluderea, vicepremierul propus susține că acestea „sunt decizii lipsite de temei, contrare interesului general”. Gorghiu a precizat că va merge mai departe cu procedura și că o va contesta în justiție: „Indiferent ce voci s-ar aduna în spatele acestei decizii (...) eu voi rămâne în PNL. Repet, nu știu dacă alții vor mai fi la acel moment în partid, dar eu, după aproape 30 de ani de Partid Național Liberal, în care am fost și președinte al partidului, pot măcar să vă asigur de acest lucru”. Excluderea, în opinia ei, „e doar o amenințare care arată slăbiciunea actualei conduceri, nimic altceva”.

„Nu e o sfidare la adresa PNL”

Totodată, Gorghiu a respins ideea că depunerea listei cu Adrian Veștea premier ar fi un gest împotriva partidului: „Faptul că am decis să depunem aceste liste cu Adrian Veștea premier – premier liberal, subliniez – nu e o sfidare la adresa PNL, nu e o sfidare la adresa românilor”. Ea susține că acest demers e o cale prin care „România ar putea să-și recapete un guvern cu puteri depline, după aproape două luni în care a fost lăsată fără el”.

„Eu vă spun astăzi limpede că se poate și vă mai spun la fel de limpede că trebuie. Pentru că în spatele fiecărei zile de blocaj de până acum a stat un amalgam de orgolii și de ambiții ale lui Ilie Bolojan. Iar factura, să știți că nu Ilie Bolojan o plătește”. Potrivit ei, „factura o plătesc românii ăștia care se uită la noi și care au așteptări (...) antreprenorii (...) comunitățile care așteaptă decizii de la Guvern”.

Colaborarea cu PSD

Confruntată cu reproșul colegilor din PNL că „aripa Veștea” merge la guvernare alături de PSD, Gorghiu a respins eticheta de „trădare” și a argumentat că guvernele „nu se fac obligatoriu pe încredere”.

„Dacă veți lua declarațiile mele la adresa PSD din ultimii 30 de ani, veți vedea cât de mult veți reuși să strângeți, spre deosebire de Ilie Bolojan, care mergea prin birourile premierilor și miniștrilor PSD ca să obțină bani de la bugetul statului”, mai spune ea și susține că acest cabinet propus ar avea „de trei ori mai mulți miniștri liberali decât a avut Bolojan în cabinetul său”. „Explicați-mi unde e fractura de logică: la mine sau la domnia sa?”, a întrebat ea.

„Elefantul din încăpere”

Vicepremierul propus a readus discuția la ceea ce a numit „elefantul din încăpere”: cum a ajuns România, stat membru al UE, să stea „de aproape două luni fără guvern cu puteri depline”.

„Această situație poartă un nume, iar Ilie Bolojan este autorul acestei situații”, acuză Gorghiu, care mai susține că președintele PNL că, „prin refuzul său de a face orice compromis rezonabil la momentele potrivite (...) a împins țara în acest impas”.

Gorghiu a respins varianta unei opoziții „pe termen nelimitat”, despre care a spus că ar servi doar proiectului prezidențial al lui Bolojan pentru 2030: „un partid politic poate să-și îndeplinească reformele la guvernare, nu cu 10%-15% în opoziție”.

Întrebată despre orientarea viitorului cabinet, Gorghiu susține că „un guvern se judecă după direcția pe care o ține, care trebuie să fie pro-europeană, trebuie să fie euroatlantică, iar asta nu se negociază”.

Ce s-a întâmplat

Declarațiile Alinei Gorghiu vin în ziua decisivă a învestiturii Guvernului Veștea și pe fondul unei rupturi tot mai adânci în PNL.

Congresul Extraordinar al partidului a adoptat duminică două rezoluții: una prevede că participarea membrilor PNL la construcția unui guvern alături de PSD atrage excluderea, iar cealaltă le cere demisia lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alinei Gorghiu.

Termenul-limită a fost stabilit pentru luni, 22 iunie, ora 12:00 – ultimatum care a expirat fără ca cei vizați să demisioneze, astfel că aceștia urmează să fie excluși prin declanșarea procedurilor statutare de către Biroul Permanent Național și Consiliul Național. Lucian Bode, fost secretar general, a anunțat la rândul său că nu are „niciun motiv” să plece, afirmând că un partid care își exclude vocile critice „își pregătește eșecul în surdină”.

Pe de altă parte, PSD a votat duminică, în unanimitate, intrarea la guvernare alături de Veștea, condiționat de obținerea votului de învestitură în Parlament, după ce social-democrații au obținut includerea în programul de guvernare a unor măsuri precum oprirea austerității, un pachet anti-inflație, majorarea salariului minim și indexarea pensiilor.

Premierul desemnat a depus duminică seara lista cabinetului și programul de guvernare, transmițând că „România nu își mai permite să piardă timp”.

Cabinetul propus reunește miniștri PNL, PSD și independenți, cu Marian Neacșu (PSD) și Alina Gorghiu (PNL) drept vicepremieri, alături de Diana Morar (independent).

Tot luni au început audierile miniștrilor în comisiile de specialitate, marcate deja de tensiuni – la Comisia de Agricultură a izbucnit un scandal la audierea lui Florin Barbu, iar parlamentarii AUR au părăsit sala. Miza votului din plenul reunit rămâne strânsă, în condițiile în care mai multe voci, inclusiv din partidele pro-europene, au atras atenția că Guvernul Veștea ar putea depinde de voturile AUR pentru a trece.