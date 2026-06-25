Alina Gorghiu critică conducerea PNL: „Nu putem să apărem ca partid responsabil dacă la fiecare 24 de ore ne schimbăm strategia”

„Riscăm să fim catalogați, pe bună dreptate, de întregul public din România ca fiind un partid lipsit de cuvânt în fața cetățenilor, în fața președintelui”, a spus ea. Foto: Hepta

Alina Gorghiu, fostul președinte al PNL, a criticat joi conducerea partidului. „Nu putem să apărem în spațiul public ca partid responsabil dacă la fiecare 24 de ore ne schimbăm strategia și venim cu alte opinii și păreri”, a spus ea, la Antena 3 CNN. În plus, Gorghiu a reiterat nevoia României de un Guvern „funcțional, cu puteri depline”: „Aș fi votat Guvernul Veștea cu două mâini”.

„Președintele are o poziție foarte firească și, de altfel, ceea ce fiecare dintre noi așteaptă de la partidele politice parlamentare: responsabilitate, stabilitate și predictibilitate. Din păcate, de două luni încoace, cel puțin partidul din care fac parte de peste 25 de ani și-a schimbat mesajele și strategiile. Uneori, o dată pe zi. Știți, noi am fost amenințați cu excluderea pentru că am fost de acord să mergem cu o formulă absolut rezonabilă de a continua guvernarea cu premier liberal, prin vicepreședintele domnului președinte Bolojan, la partid, iar după 24 de ore, când a căzut acest guvern Veștea la vot, același partid condus de Ilie Bolojan, Dan Motreanu și alții s-a oferit să voteze. Ce să vezi? Un guvern minoritar PSD? Nici guvernul Tomac nu le-a plăcut, că era cu specialiști, cu tehnocrați și probabil o perioadă de tranziție. Am fi putut să deblocăm țara. Ori, în momentul acesta, ceea ce spune președintele este corect.

Nu putem să apărem în spațiul public ca partid responsabil dacă la fiecare 24 de ore ne schimbăm strategia și venim cu alte opinii și păreri. Pentru că riscăm să fim catalogați, pe bună dreptate, de întregul public din România ca fiind un partid lipsit de cuvânt în fața cetățenilor, în fața președintelui, a partenerilor politici, chiar a propriilor membri. Eu vorbesc de câteva zile, de când este această mică criză în interiorul Partidului Național Liberal. Vă imaginați, cu foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal, și spun un lucru: băi, fraților, orice strategie ați face, cred că trebuie să fie una foarte clară și convingătoare în raport cu un obiectiv care România și obiectivul acesta trebuie să fie mai presus de interesul lui Bolojan, de interesul lui Grindeanu, de interesul Alinei Gorghiu, al oricui din țara asta, pentru că țara, la momentul ăsta, ne place sau nu ne place, are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline și cât mai repede”, a spus ea, la Antena 3 CNN.

Alina Gorghiu a subliniat că „România are nevoie de un guvern cât mai repede, funcțional, cu puteri depline”.

„La mine este foarte limpede. Aș fi votat și Guvernul Tomac. Am spus asta în interiorul partidului. Aș fi votat Guvernul Veștea cu două mâini. L-am votat cu o mână, pentru că am fost acolo și știam, și eu, și colegii mei, cei 16, știam la momentul votului că acest guvern nu trece. Însă vreau să înțelegeți limpede că am vrut să dăm un semnal foarte clar că țara trebuie deblocată. Aș fi votat și un Guvern Grindeanu.

Pe aceeași poziție sunt toți colegii aceștia care am votat Guvernul Veștea, și anume vom acționa la fel ca la început. România are nevoie de un guvern cât mai repede, funcțional, cu puteri depline, motiv pentru care nu văd de ce ne-am abate de la această convingere.

Cabinetul Veștea a fost o opțiune foarte corectă, că și-a preluat acest mandat de premier desemnat și cred că a fost o opțiune corectă ca a dialogat cu orice om care dorește să voteze acest guvern acolo unde a fost invitat. Eu vă mai spun un lucru pe care l-am spus colegilor atunci când am intrat în sala de plen, întrebându-mă dacă vor fi voturi de la partide extremiste, de la oameni neafiliați și așa mai departe, și am spus că direcția pro-europeană și pro-atlantică a unei țări este dată de Guvern, de președinte și nu de un vot băgat în urnă. Dacă există garanții de la guvernul respectiv, învestit de președintele României, că direcția va fi una pro-atlantică și pro-europeană și că aceștia vor asigura stabilitatea țării și aceste opțiuni pe care ni le dorim cu toții, atunci asta este direcția sănătoasă”, a mai spus ea.

În plus, Gorghiu a adăugat faptul că „nici măcar prin eventualele alegeri anticipate nu s-ar schimba această ecuație” parlamentară.

„Dumneavoastră vedeți că logica aceasta parlamentară sau matematica parlamentară în momentul acesta este foarte, foarte complicată. Strategia ține cont de o ecuație parlamentară aproape imposibilă și care, din păcate, știm cu toții, și cei care sunt probabil în platou la dumneavoastră, și cei care se uită, că nu se va schimba până în 2028. Probabil nici măcar prin eventualele alegeri anticipate nu s-ar schimba această ecuație. În schimb, tuturor fanilor care cred astăzi că anticipatele ar rezolva ceva le spun că efectele economice și sociale ar fi catastrofale”, a adăugat ea.

Mai mult, Alina Gorghiu a făcut o poză de grup cu Sorin Grindeanu la recepția Ambasadei SUA la București. Ea a spus că „toată lumea socializează, nu înseamnă absolut nimic”.

„Vă spun un lucru, ca să vă întregesc tabloul. Am o poză pe care am făcut-o inclusiv cu Nicolae Ciucă, fostul premier al României. Au fost 5.000 de oameni acolo. Dumneavoastră știți că se fac poze de grup, poze individuale. Toată lumea socializează, nu înseamnă absolut nimic. Apar într-o fotografie. Repet, apar cu 20 de jurnaliști în poze, acolo, cu oameni din diplomație, cu oameni de afaceri, cu consilierii președintelui”, a clarificat ea.

În final, ea a subliniat că va rămâne în partid și va „contesta toate aceste decizii pe care le consider abuzive”.

„Eu sunt membru de foarte mult timp, sunt fost președinte al partidului, am o grămadă de experiențe cu diverși președinți, mai bune, mai rele, și cred că n-am să ajut la cultivarea sau la creșterea acestui cult al actualului președinte. Ce am să fac? Am să stau aici, în partidul ăsta, și voi contesta toate aceste decizii pe care le consider abuzive. Să faci congres de seara până dimineața, astăzi treci toate atribuțiile în mâinile tale ca președinte. Este o discuție pe care prefer, din respect pentru membrii Partidului Național Liberal, să o țin în interiorul partidului, dar cred, și cu asta închei, că toate aceste lucruri încep să fie văzute de către membrii noștri, ceea ce este foarte, foarte neplăcut”, a încheiat ea.