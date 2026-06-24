Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan si Ilie Bolojan au schimbat zâmbete largi la recepția ambasadei SUA. „Vorbim după”

Nicușor Dan si Ilie Bolojan au schimbat zâmbete largi la recepția ambasadei SUA. „Vorbim după”

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 21:41 24 Iun 2026 Modificat la 21:41 24 Iun 2026
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Nicușor Dan îi strânge mâna lui Ilie Bolojan
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut o interacțiune cordială, miercuri, la ambasada SUA. Foto: Inquam Photos/George-Călin

Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au întâlnit la ambasada SUA din București, miercuri seară, în prima întâlnire de după consultările pentru formarea guvernului de marți după-amiază. Spre deosebire de ziua de marți, când cei doi au părut vizibil tensionați și și-au aruncat priviri glaciale, miercuri seară, președintele și premierul au avut o atitudine total schimbată – au dat mâna cordial și chiar au schimbat niște zâmbete.

Nicușor Dan si Ilie Bolojan au schimbat zâmbete largi la recepția ambasadei SUA. „Vorbim după” 1079511
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După ce s-au salutat, Nicușor Dan a părut că i-a transmis un mesaj rapid lui Ilie Bolojan – „Vorbim după”.

La recepția de la ambasada SUA, președintele și premierul au fost centrul atenției, iar toată lumea și-a ațintit privirile asupra celor doi, pentru a vedea cum decurge interacțiunea. Ilie Bolojan și Nicușor Dan au de mai multe luni o relație încordată.

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Etichete: Ilie Bolojan Nicușor Dan presedintele Romaniei premierul Romaniei

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