Nicușor Dan si Ilie Bolojan au schimbat zâmbete largi la recepția ambasadei SUA. „Vorbim după”

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut o interacțiune cordială, miercuri, la ambasada SUA. Foto: Inquam Photos/George-Călin

Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au întâlnit la ambasada SUA din București, miercuri seară, în prima întâlnire de după consultările pentru formarea guvernului de marți după-amiază. Spre deosebire de ziua de marți, când cei doi au părut vizibil tensionați și și-au aruncat priviri glaciale, miercuri seară, președintele și premierul au avut o atitudine total schimbată – au dat mâna cordial și chiar au schimbat niște zâmbete.

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După ce s-au salutat, Nicușor Dan a părut că i-a transmis un mesaj rapid lui Ilie Bolojan – „Vorbim după”.

La recepția de la ambasada SUA, președintele și premierul au fost centrul atenției, iar toată lumea și-a ațintit privirile asupra celor doi, pentru a vedea cum decurge interacțiunea. Ilie Bolojan și Nicușor Dan au de mai multe luni o relație încordată.