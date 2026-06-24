Nicuşor Dan, la recepţia de la Ambasada SUA: Vă asigur că România îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare

Președintele Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la declararea independenței SUA, că România va rămâne neclintit alături de americani în apărarea libertăţii şi democraţiei. De asemenea, eful statului și-a exprimat recunoștința pentru eforturile SUA privind apărarea României, însă a subliniat că țara noastră „îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare”.

În discursul său, șeful statului a vorbit despre importanța alianțelor occidentale, despre Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, dar și despre amenințările de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început şi a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independenţa a fost câştigată prin luptă şi cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, State Unite deţin un rol central într-un sistem de alianţe şi parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea şi prosperitatea”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul recepţiei de la Ambasada SUA.

Președintele a subliniat că acest sistem „occidental”, în sens politic, nu geografic, are o semnificație aparte pentru România. El a spus că țara noastră și-a asumat, încă de la Unirea Principatelor, apartenența la o civilizație construită pe aceleași valori care i-au inspirat și pe Părinții Fondatori ai Statelor Unite.

„Este un rol care a necesitat şi necesită mult efort, generaţie după generaţie, într-un context regional adesea descurajant. Astăzi, rezultatele perseverenţei românilor privind apartenenţa la comunitatea occidentală de valori sunt mai importante ca oricând. Sunt şi motivul pentru care am onoarea să salut independenţa Statelor Unite în calitate de Preşedinte al unei ţări care în 2027 va celebra 30 de ani de când este Partener Strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparţine Uniunii Europene şi 23 de ani de când este membră NATO”, a afirmat Nicuşor Dan.

Șeful statului a arătat că identitatea occidentală a României de astăzi se bazează pe trei piloni: Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, apartenența la Uniunea Europeană și statutul de membru NATO. România este, în acest cadru, „un partener dedicat, onest şi responsabil”, care contribuie la securitatea și prosperitatea comună.

Nicușor Dan a vorbit și despre războiul din Ucraina și despre rolul României pe flancul estic al NATO.

„Nu trebuie să uităm că, în vecinătatea noastră, agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România şi cetăţenii ei sunt afectaţi direct de consecinţele escaladării nesăbuite în care s-a angajat Kremlinul. Flancul Estic al NATO şi regiunea Mării Negre se află în prima linie a ameninţărilor ruse. Doresc să exprim şi cu această ocazie profunda recunoştinţă a României şi a fiecărui cetăţean al său pentru eforturile Statelor Unite şi ale Aliaţilor noştri de a consolida măsurile de apărare şi descurajare în ţara noastră. Dar, în timp ce suntem recunoscători tuturor Aliaţilor noştri, vă asigur că România îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare şi contribuie la securitatea partenerilor săi”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a anunțat că, peste câteva zile, la summitul NATO de la Ankara, îi va prezenta președintelui Donald Trump și celorlalți aliați eforturile făcute de România pentru creșterea capabilităților forțelor armate.

„Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securităţii euroatlantice”, a adăugat preşedintele.

În plan bilateral, Nicușor Dan a spus că România și Statele Unite lucrează pentru ridicarea Parteneriatului Strategic la un nivel mai ambițios.

„Domnule Ambasador, în plan bilateral, lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite la un nivel superior de ambiţie şi de a fructifica pe deplin întregul potenţial de care dispunem, în calitate de cel mai apropiat şi dedicat aliat al SUA din această regiune. Sunt încrezător că vom înregistra progrese semnificative prin valorificarea oportunităţilor strategice, în beneficiul cetăţenilor noştri, în domenii precum apărarea, comerţul, securitatea energetică, tehnologiile avansate, securitatea cibernetică, conectivitatea strategică şi dezvoltarea de lanţuri de aprovizionare sigure”, i-a transmis preşedintele ambasadorului SUA la Bucureşti.

Șeful statului a mai spus că aderarea României la OCDE este o prioritate strategică, atât din perspectiva intereselor economice, cât și a apartenenței la un set comun de valori. În acest proces, a precizat el, sprijinul Statelor Unite este esențial.

La finalul discursului, Nicușor Dan a revenit la importanța valorilor comune și a unității dintre România și Statele Unite.

„Pentru că am amintit de valori pe care le împărtăşim, revin la ideea cu care am început - forţa durabilă a idealurilor proclamate prin Declaraţia de Independenţă. Această forţă trebuie să continue să ne inspire şi astăzi, când suntem confruntaţi cu provocări complexe şi crize suprapuse la nivel global. Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forţa unităţii vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea, România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertăţii şi democraţiei. La mulţi ani Statelor Unite ale Americii! La mulţi ani prieteniei româno-americane!”, a spus Nicuşor Dan în discurs.