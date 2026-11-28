Ce ar trebui să se schimbe după anularea alegerilor din 2024. Șeful AEP spune că legea electorală e „complet depășită”

1 minut de citit Publicat la 22:51 28 Noi 2026 Modificat la 22:51 28 Noi 2026

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente. Foto. Agerpres

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a fost întrebat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, dacă România ar putea ajunge din nou în situația anulării alegerilor, cum a fost în anul 2024. Acesta a răspuns că actualul cadru legislativ este complet depășit de realitățile tehnologice, economice și sociale și că este nevoie de legislație nouă și de mijloace tehnice pentru a putea face față acestor provocări.

Șeful AEP susține că actuala logistică electorală este depășită.

„Vreau să vă spun că actualul cadru legislativ este complet depășit de realitățile tehnologice, economice, sociale. În al doilea rând, actuala logistică electorală este depășită. Nu există nicăieri în Europa ce folosim noi pe aici: buletine de vot cu 70 de pagini și ștampile cu tuș, ca să dau exemplul cel mai ușor de înțeles”, a declarat Adrian Țuțuianu.

Președintele AEP susține că este nevoie de o colaborare mai strânsă între instituțiile statului, pentru a putea identifica la timp eventualele nereguli în finanțarea campaniilor electorale.

„În al treilea rând, este nevoie de legislație nouă, de mijloace tehnice pentru a putea face față acestor provocări. Avem nevoie și de o finanțare consistentă și cred că este nevoie de o cooperare foarte strânsă între toate instituțiile statului pe care le-am menționat deja, dar și cu alte instituții care pot să stabilească în timp util, în special dacă finanțarea unei campanii electorale este legală. Acest lucru trebuie să fie ușor de stabilit și, în același timp, trebuie să răspundem unor provocări noi.

De exemplu, finanțarea cu criptomonede, aspecte precum cele care s-au întâmplat în anul 2024, când, prin terți, au fost finanțate campanii electorale și nu am avut suficientă legislație pentru a putea preveni asemenea chestiuni”, a mai declarat Adrian Țuțuianu.

Totodată, întrebat dacă Autoritatea Electorală Permanentă putea interveni la momentul anulării alegerilor din 2024, Adrian Țuțuianu a răspuns că:

„Autoritatea Electorală Permanentă face un control post-factum. Deci după ce s-au întâmplat evenimentele legate de finanțarea campaniilor electorale cu ocazia rambursării, ceea ce nu ne permite să fim un organ de anchetă și să intervenim în timpul procesului electoral.

A doua chestiune este că toate documentele existente la Autoritatea Electorală Permanentă, care au fost cerute de instituțiile statului sesizate și care au în lucru diverse dosare penale, au fost furnizate acestor autorități”, a mai declarat președintele AEP.