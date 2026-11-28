8 minute de citit Publicat la 22:29 28 Noi 2026 Modificat la 22:29 28 Noi 2026

În jurul anului 1936: Militari rebeli se adăpostesc în spatele unui zid, lângă un drum de munte de pe frontul din Sierra de Guadarrama, în timp ce luptă împotriva trupelor guvernamentale în cursul înaintării spre Madrid, Spania. Foto: Getty Images

La 90 de ani de la izbucnirea Războiului Civil Spaniol, campania electorală din Spania pentru scrutinul din 29 noiembrie amintește în mod evident de anul 1936, scrie Politico, sâmbătă, într-un amplu articol de analiză asupra alegerilor din Spania. Politicienii readuc în actualitate retorica unui conflict ale cărui urmări sunt încă profund resimțite într-o societate puternic polarizată.

La o reuniune a susținătorilor Partidului Socialist, desfășurată sâmbătă în Puerto de la Cruz, pe insula Tenerife, prim-ministrul Pedro Sanchez a scandat alături de mulțime „¡No pasaran!” („Nu vor trece!”), sloganul devenit celebru datorită forțelor de stânga care au rezistat asediului de trei ani al Madridului de către trupele generalului fascist Francisco Franco.

Între timp, atât Santiago Abascal, liderul partidului de extremă dreapta Vox, cât și Isabel Diaz Ayuso, președinta regiunii Madrid și membră a Partidului Popular (PP), de centru-dreapta, își numesc adversarii de stânga „Frontul Popular”, denumirea coaliției de forțe comuniste, socialiste și republicane care guverna Spania înaintea izbucnirii războiului civil.

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„Frontul Popular pe care l-a format Pedro Sanchez nu va renunța la putere pe cale democratică”, a avertizat Ayuso într-un interviu acordat luna trecută postului de televiziune Cuatro, acuzându-l pe prim-ministru că îndreaptă Spania spre „revoluție”.

Tensiunile legate de vechile diviziuni din perioada 1936-1939 au fost accentuate de perspectiva intrării extremei drepte la guvernarea națională pentru prima dată de la restabilirea democrației în anii 1970.

Vox ar urma să devină partenerul minoritar al PP într-o coaliție guvernamentală, ceea ce a făcut ca vechile cântece și sloganuri antifasciste să fie tot mai frecvente la mitingurile partidelor de stânga.

Revenirea așa-numitului guerracivilismo, o retorică ce readuce în discuție diviziunile și confruntările existențiale din timpul războiului civil, reflectă polarizarea tot mai accentuată a societății spaniole.

Un sondaj realizat în septembrie de organizația More in Common, care urmărește coeziunea socială și polarizarea politică, a constatat că 70% dintre spanioli își consideră țara divizată. Este cel mai ridicat procent înregistrat de la începutul acestor cercetări, în 2021.

Pedro Riera, șeful departamentului de științe sociale de la Universitatea Carlos III din Madrid, a declarat că nu este surprins de faptul că politicienii fac referire la războiul civil.

Pentru societatea spaniolă, a explicat el, războiul rămâne cel mai reprezentativ exemplu al diviziunilor din țară și a devenit un subiect mai puțin tabu.

„Tranziția noastră la democrație s-a construit pe un pact al tăcerii, dar, odată cu trecerea timpului, oamenii și partidele politice au devenit mai puțin reticenți să discute despre război, iar politicienii îl folosesc acum pentru a-și mobiliza susținătorii”, a declarat Riera.

El a precizat că războiul civil este departe de a reprezenta principala preocupare a majorității spaniolilor, care sunt mult mai interesați de „probleme precum locuințele sau costul general al vieții”.

Cu toate acestea, conflictul continuă să apese asupra conștiinței naționale.

„Faptul că partidele politice recurg la acest subiect indică existența unei diviziuni care nu a fost încă pe deplin depășită pentru o parte relativ importantă a populației”, a adăugat el.

Lupta pentru memoria celor morți

Această ruptură este deosebit de vizibilă în Belchite, o localitate din regiunea Aragon, în nord-estul Spaniei, unde disputa privind moștenirea războiului civil arată o imagine a politicilor pe care un eventual guvern PP-Vox le-ar putea promova în restul țării.

Luptele violente din timpul războiului au devastat Belchite, localitatea fiind cucerită succesiv de forțele republicane și de cele franchiste în decurs de un an.

Deși orașul ar fi putut fi reconstruit, Franco a ordonat mutarea locuitorilor într-o așezare nouă și a decis ca Belchite să fie păstrat în ruine, ca monument al distrugerilor provocate de forțele de stânga loiale Republicii.

Astăzi, străzile distruse și clădirile ciuruite de gloanțe sunt folosite frecvent drept decoruri pentru filmări.

Însă, ruinele reprezintă și o amintire concretă a faptului că războiul civil rămâne o problemă nerezolvată, mai ales pentru familiile care continuă să caute trupurile rudelor dispărute în timpul conflictului.

Aproximativ 114.000 de persoane au dispărut în timpul războiului și al dictaturii lui Franco.

Se estimează că rămășițele a aproximativ 12.000 dintre persoanele dispărute ar putea fi încă recuperate din gropi comune și alte locuri de înhumare din întreaga Spanie, peste 200 dintre acestea aflându-se, posibil, în Belchite și în împrejurimi.

Jose Vidal, președintele Asociației Mariano Castillo pentru Recuperarea Memoriei Democratice, a declarat că organizația sa a cercetat 11 gropi comune și a recuperat rămășițele a 105 persoane.

Cu toate acestea, unele dintre cele mai mari locuri de înhumare rămân inaccesibile, fiind acoperite de cripte funerare construite la sfârșitul anilor 1940 și în anii 1950.

„Și există mult mai multe trupuri în alte locuri”, a declarat Vidal, menționând inclusiv marginile drumurilor.

Activitatea asociației a devenit mai dificilă după formarea unui guvern regional de coaliție între PP și Vox în Aragon, în 2023.

La mai puțin de un an de la preluarea puterii, noua administrație a abrogat legea regională privind memoria democratică, care recunoștea victimele războiului civil și ale represiunii franchiste și stabilea cadrul juridic pentru exhumări.

Au fost desființate, de asemenea, registrul oficial al gropilor comune din Aragon și centrul de cercetare dedicat acestui domeniu.

PP și Vox au apărat abrogarea legii, care este în prezent analizată de Curtea Constituțională a Spaniei, susținând că măsura urmărește să pună capăt unei „interpretări partizane a istoriei” și argumentând că victimele ambelor tabere merită să fie recunoscute.

Organizațiile regionale dedicate memoriei democratice susțin însă că această abordare ascunde amploarea mult mai mare a represiunii franchiste și ignoră faptul că dictatura a acordat prioritate recuperării și comemorării propriilor morți.

În timp ce persoanele ucise de partea naționalistă au beneficiat de înmormântări creștine și monumente comemorative publice, multe dintre victimele lui Franco au rămas în morminte nemarcate, familiile lor necunoscând locurile în care au fost înhumate.

Potrivit lui Vidal, după abrogarea legii, relațiile cu administrația regională s-au răcit considerabil, iar proiectele de comemorare a victimelor discutate anterior au fost amânate pe termen nedeterminat.

„Credem că intenția lor este să le anuleze complet”, a declarat el.

Carlos Villanova Mutilva, purtătorul de cuvânt al guvernului regional de coaliție PP-Vox din Aragón, a respins ideea că administrația ar submina eforturile asociațiilor.

El a declarat că autoritățile regionale au crescut cu 10% finanțarea pentru exhumări în 2024 și 2025, bugetul anual ajungând la 110.000 de euro.

Potrivit acestuia, relațiile s-au deteriorat din cauza unui „sectarism pur”, deoarece organizațiile „nu acceptă înlocuirea legii privind memoria democratică”.

La Belchite, Vidal se teme că opoziția față de activitatea organizației sale se va intensifica dacă PP și Vox vor prelua puterea la nivel național după viitoarele alegeri.

Pentru el, problema este profund personală: încă își caută bunicul, un muncitor agricol sindicalist, văzut ultima dată în 1936, când militarii franchiști l-au luat de pe câmpul unde lucra.

„Nu este vorba doar despre recuperarea unor oase. Este vorba despre redarea demnității persoanei și familiei sale”, a declarat Vidal.

„Cine nu vrea să știe unde se află rămășițele rudelor sale?”

Un război care nu aparține doar trecutului

Importanța războiului civil în politica spaniolă nu se rezumă la legi, finanțări sau morminte. Este și un fenomen cultural, o fascinație colectivă față de un conflict care refuză să rămână doar în cărțile de istorie.

De la lansarea în cinematografele spaniole luna trecută, filmul „La Bola Negra”, o dramă istorică despre povestea de dragoste dintre doi soldați homosexuali aflați în tabere opuse ale conflictului, a atras peste cinci milioane de spectatori.

Filmul, devenit un fenomen cultural și propunerea Spaniei pentru premiile Oscar de anul viitor, transmite un mesaj ferm despre pericolele politicilor de excludere. Dar mesajul său nu a fost primit favorabil de toată lumea.

Pe 20 noiembrie, în timp ce filmul rula în cinematografele din Madrid, peste 200 de persoane s-au adunat în fața bisericii Santa Barbara din capitală pentru a marca aniversarea morții lui Franco.

Participanții au cântat imnul extremei drepte „Cara al Sol” și au făcut salutul fascist, ridicând brațele.

În ultimii ani, în Spania a crescut toleranța față de ideile autoritare, în special în rândul generațiilor tinere.

Potrivit unui sondaj realizat în 2025 de Centrul pentru Cercetări Sociologice (CIS), aproape 20% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani consideră că dictatura lui Franco a fost „bună” sau „foarte bună”.

Asemenea atitudini sunt tot mai vizibile pe străzi.

După parada organizată de Ziua Națională a Spaniei, pe 12 octombrie, zeci de adolescenți s-au îndreptat spre o tabără de protest împotriva crizei locuințelor, amenajată în Puerta del Sol din Madrid.

Aceștia au scandat sloganuri precum „Rojo muerto, abono para mi huerto” („Un roșu mort, îngrășământ pentru grădina mea”), referindu-se la partidele de stânga.

Gutmaro Gomez Bravo, care conduce grupul de cercetare dedicat războiului civil și franchismului de la Universitatea Complutense din Madrid, a declarat că Spania a făcut progrese importante în confruntarea cu propriul trecut.

În 2002, parlamentul a adoptat în unanimitate o rezoluție care condamna lovitura de stat a lui Franco din iulie 1936 și recunoștea victimele războiului civil și ale dictaturii care a urmat.

Însă, potrivit cercetătorului, aceste progrese par să se fi oprit.

„Confruntarea pe tema trecutului aduce câștiguri electorale pentru Vox și pentru alte partide”, a declarat el.

„Dar ceea ce este interesant este că acestea profită de o percepție pozitivă asupra regimului Franco, care, în mod remarcabil, nu este însă una nostalgică”.

Gomez Bravo consideră că încercările de a anula legile privind memoria democratică, de a contesta consensul istoric referitor la răsturnarea Republicii de către Franco și de a minimaliza caracterul represiv al regimului său creează un climat în care asemenea opinii pot câștiga teren.

Disputa privind modul în care Spania își amintește trecutul s-ar putea muta în curând la nivel național.

În programele lor electorale, atât PP, cât și Vox propun restrângerea legislației naționale privind memoria democratică.

PP promite abrogarea acesteia și înlocuirea ei cu o lege inspirată de modelul adoptat în Aragón, în timp ce Vox cere „depășirea” a ceea ce descrie drept legi ideologice care provoacă diviziuni și încearcă să impună un „adevăr oficial”.

PP susține că își menține angajamentul față de recuperarea rămășițelor victimelor războiului, dar din „motive umanitare”.

Totuși, acțiunile ultimului prim-ministru conservator al Spaniei oferă un precedent îngrijorător.

La mai puțin de un an după preluarea puterii, în 2011, guvernul lui Mariano Rajoy a eliminat finanțarea proiectelor privind memoria istorică și a structurii care coordona exhumările, punând practic capăt eforturilor finanțate de stat pentru recuperarea rămășițelor victimelor lui Franco.

Gomez Bravo a avertizat că anularea acestor politici ar avea consecințe care depășesc sfera politică, agravând nedreptatea suferită de persoanele care au îndurat represiunea în timpul războiului și după încheierea acestuia.

„Ceea ce este în joc este însăși recunoașterea victimelor, statutul lor”, a declarat el. „Vor deveni din nou invizibile”.