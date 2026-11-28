4 minute de citit Publicat la 21:14 28 Noi 2026 Modificat la 21:14 28 Noi 2026

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Rămas fără prea multe opțiuni pentru a se menține la putere, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a propus, sâmbătă, rivalului său, Gadi Eisenkot, un acord de împărțire a puterii, susținând că este dispus să îi permită să ocupe primul funcția de prim-ministru, în cadrul unui sistem de rotație, relatează CNN. Într-un mesaj publicat sâmbătă seară pe Twitter, Netanyahu a declarat că „unitatea este necesitatea momentului”.

După ce a susținut că ar trebui să conducă un guvern de uniune națională sau să ocupe primul funcția de prim-ministru, deoarece partidul său Likud este cel mai mare din parlament, Netanyahu a declarat că este dispus „să lase totul deoparte” pentru ca Eisenkot să preia primul conducerea guvernului.

Netanyahu ar urma să ocupe funcția de prim-ministru supleant, deși nu a precizat cât ar dura mandatul inițial al lui Eisenkot.

El a declarat că se așteaptă ca Likud și partidul Yashar al lui Eisenkot „să înceapă imediat negocieri autentice, sincere și accelerate, în cadrul cărora și cealaltă parte să fie dispusă să facă compromisuri și concesii similare”.

Likud a obținut cele mai multe mandate în Knesset la alegerile din 27 octombrie, însă coaliția lui Netanyahu a rămas cu mult sub majoritatea necesară pentru a guverna.

În prezent, Eisenkot este cel care deține inițiativa și se apropie de formarea unui guvern care l-ar putea înlătura de la putere pe cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului.

Eisenkot are termen până pe 20 decembrie pentru a forma un guvern, dacă solicită o prelungire de două săptămâni, dar a promis că va supune votului parlamentului un nou guvern chiar de săptămâna viitoare.

„Unitatea ține de principii și valori, nu de cine primește o anumită funcție sau cine o ocupă primul”, a declarat Eisenkot într-un comunicat publicat vineri.

„Likud, la rândul său, nu a fost dispus să facă compromisuri și, timp de două săptămâni, a refuzat să prezinte măcar o singură propunere concretă”.

El s-a întrebat dacă Likud este pregătit să participe la negocieri serioase „sau doar să păstreze aparențele și să continue să tragă de timp”.

Eisenkot cere „negocieri autentice și accelarate”

Ca răspuns la declarația lui Netanyahu de sâmbătă seară, Eisenkot i-a invitat pe acesta și pe membrii echipei sale să participe „chiar în această seară” la „negocieri autentice și accelerate privind principiile de bază și chestiunile de politică guvernamentală”.

Eisenkot a precizat însă că transmisese deja, în urmă cu o săptămână, „o propunere detaliată”, care includea „compromisuri semnificative”, prin ceea ce a numit un canal secret de comunicare, „la care Netanyahu nu a răspuns încă”.

Eisenkot a semnat deja un acord de coaliție cu Yisrael Beiteinu (dreapta) și cu Democrații (stânga).

De asemenea, poartă negocieri pentru formarea unei coaliții cu Iudaismul Unit al Torei, un partid ultraortodox care l-a susținut ani la rând pe Netanyahu.

Liderii opoziției resping propunerea lui Netanyahu

Mai mulți aliați politici ai lui Eisenkot au respins imediat declarația lui Netanyahu, considerând-o o cacealma menită să câștige timp și să împiedice încercările de înlocuire a sa.

„Ajunge cu spectacolele și trucurile”, a scris Yair Golan, liderul Democraților.

„Netanyahu a pierdut. Este datoria noastră să respectăm voința alegătorilor și să formăm un guvern al schimbării și salvării”.

Fostul prim-ministru Yair Lapid a scris pe Twitter că „propunerea lui Netanyahu este încă o înșelătorie evidentă a unui escroc în serie, care și-a înșelat fiecare partener și a încălcat fiecare acord”.

El a propus învestirea unui guvern condus de Eisenkot, fără Netanyahu, și abia ulterior organizarea unor negocieri pentru formarea unui guvern de uniune națională.

În schimb, Naftali Bennett, un alt fost prim-ministru care și-a unit forțele cu Lapid, a salutat declarația lui Netanyahu.

El a spus că aceasta reprezintă „decizia corectă” și că, din acel moment, este „de neacceptat” continuarea discuțiilor privind formarea unui guvern fără Netanyahu.

Potrivit unei surse apropiate de Netanyahu, Bennett a participat la discuții purtate în culise în legătură cu declarația premierului, după ce avusese negocieri separate atât cu Netanyahu, cât și cu apropiatul acestuia, Ron Dermer.

Susținerea unui guvern de uniune națională de către Bennett reprezintă o schimbare spectaculoasă de poziție pentru un politician care, în urmă cu doar câteva săptămâni, folosea unele dintre cele mai dure formulări la adresa lui Netanyahu.

Într-un interviu acordat la începutul lunii octombrie publicației israeliene Maariv, Bennett declara că Netanyahu „este omul care distruge statul Israel”.

„El este omul care ne-a adus în pragul unui război civil, al unui dezastru nebunesc. Nu vom mai putea repara țara”, spunea atunci Bennett.

O mare parte din scepticismul privind disponibilitatea lui Netanyahu de a respecta un acord de împărțire a puterii provine din experiența ultimului acord de acest fel pe care l-a încheiat.

După alegerile din 2020, Netanyahu a format un guvern de uniune națională împreună cu rivalul său Benny Gantz, urmând ca el să ocupe primul funcția de prim-ministru.

Însă, în loc să îi cedeze conducerea guvernului lui Gantz, conform acordului de rotație, Netanyahu a refuzat să adopte bugetul de stat.

Această decizie a declanșat automat organizarea unor noi alegeri și a dus la destrămarea guvernului înainte ca Gantz să își poată prelua mandatul de prim-ministru.