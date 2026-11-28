Extrema stângă și extrema dreaptă au bătut palma în Saxonia-Anhalt. Partidul german BSW a votat să facă o coaliție cu AfD

1 minut de citit Publicat la 18:39 28 Noi 2026 Modificat la 18:39 28 Noi 2026

Ulrich Siegmund (stânga) și Claudia Wittig (dreapta) sunt candidații AfD, respectiv BSW pentru șefia land-ului Saxonia-Anhalt.

Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), partidul de populist de stânga din Germania, definit deseori ca principal reprezentant al extremei stângi germane, a anunțat, sâmbătă, că va colabora cu AfD, partidul de extremă dreapta german, pentru o coaliție în regiunea Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat alegerile dar nu are suficiente mandate pentru a obține șefia guvernului federat, relatează AFP, citată de Agerpres.

Această propunere a conducerii partidului, care a fost aprobată printr-o largă majoritate a congresului reunit la Dresda, exclude, totuşi, acorduri de coaliţie cu AfD sau „toleranţa unui guvern al AfD”.

Votul său a fost precedat de o intensă dezbatere, mai mulţi delegaţi anunţându-şi intenţia de a părăsi partidul fondat la începutul anului 2024.

AfD s-a clasat detaşat în fruntea alegerilor regionale de la începutul lunii septembrie în Saxonia-Anhalt, dar i-au lipsit trei locuri (39 din 83) pentru a obţine majoritatea absolută în parlament, unde BSW dispune de cinci aleşi.

Celelalte partide au refuzat orice cooperare cu AfD, aplicând politica „cordonului sanitar” pentru a împiedica extrema dreaptă să acceadă la putere.

Dar BSW, excluzând în acelaşi timp o coaliţie, a cooperat de atunci în mai multe rânduri cu AfD, susţinând alegerea în fruntea parlamentului regional a candidatului AfD, Tobias Rausch, o premieră în Germania din 1945.

Cele două formaţiuni radicale au făcut ca adunarea regională să adopte un apel la încetarea ajutorului militar pentru Ucraina şi la normalizarea relaţiilor cu Rusia.

Potrivit compromisului adoptat la iniţiativa cancelariei partidului, sâmbătă, la Dresda, ramurile regionale ale BSW pot exploata „relaţiile de putere ale majorităţii pe fond”, şi aceasta „cu toate forţele parlamentare dispuse să facă acest lucru”, din momentul în care permite o „implementare” a orientărilor partidului.

Dacă acest vot nu face decât să valideze practicile observate din septembrie, el lasă poarta deschisă alegerii la conducerea regiunii a candidatului AfD, Ulrich Siegmund, ceea ce va o premieră în Germania după 1945. Această alegere ar putea loc din 8 decembrie.