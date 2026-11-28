2 minute de citit Publicat la 16:12 28 Noi 2026 Modificat la 16:12 28 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a ordonat militarilor să scoată „definitiv din funcțiune” Podul Kerci din Crimeea, iar forțele ucrainene pregătesc noi atacuri asupra acestuia, relatează The Moscow Times. „Pentru președinte este important ca podul să fie distrus în întregime”, a confirmat pentru The Telegraph o sursă de la Kiev.

Podul peste Strâmtoarea Kerci continuă să asigure legătura feroviară dintre Rusia continentală și peninsula anexată, în ciuda distrugerii secțiunii rutiere. Acest lucru permite inclusiv transportul de echipamente și materiale militare către Crimeea, situație pe care autoritățile de la Kiev o consideră inacceptabilă.

Din acest motiv, militarii ucraineni privesc atacul din 17 noiembrie drept un succes „de etapă”, deși recunosc că au sărbătorit „cu bere” vestea distrugerii unui tronson și a unuia dintre arcurile podului.

Prăbușirea parțială a podului a fost rezultatul unei operațiuni complexe a forțelor ucrainene, desfășurată în șapte etape și cu utilizarea a 11 sisteme de armament diferite. Un rol esențial l-a avut o versiune modernizată a rachetei antinavă Neptun.

În viitorul apropiat, Ucraina ar putea redirecționa către intensificarea producției acestor rachete o parte din fondurile alocate anterior rachetei de croazieră Flamingo, au declarat sursele The Telegraph.

Până la sfârșitul anului, Ucraina va produce „sute” de rachete Neptun, a declarat pentru publicație inginerul Oleg Korostelev, implicat în fabricarea acestora.

Distrugerea podului

Armata ucraineană a atacat Podul Crimeei de trei ori între 16 și 19 noiembrie.

Cel mai distrugător a fost al doilea atac, desfășurat pe 17 noiembrie. Atunci, dronele și rachetele lansate din Ucraina au provocat prăbușirea unui arc de 227 de metri și a unui tronson rutier de 270 de metri în apele Strâmtorii Kerci.

Distrugerile blochează circulația automobilelor pe pod și, în același timp, împiedică navigația prin Strâmtoarea Kerci, deoarece fragmentele arcului și ale unei grinzi, aflate pe fundul Canalului Kerci-Enikale, fac practic imposibilă trecerea navelor din Marea Neagră în Marea Azov.

Autoritățile ruse au restabilit circulația feroviară pe pod în ambele sensuri, dar recunosc că, deocamdată, nu pot oferi nici măcar un termen aproximativ pentru refacerea completă a acestuia.

Profesorul Andreas Kappos, de la Universitatea Khalifa din Abu Dhabi, a estimat că, în cel mai favorabil scenariu, Rusia va avea nevoie de cel puțin doi ani pentru a reconstrui podul, a cărui construcție a costat aproximativ 3,5 miliarde de dolari în anii 2010.

Ministerul rus al transporturilor a început să prezinte Podul Crimeei în imaginile publicate pe canalul său de Telegram într-o formă care reflectă consecințele atacurilor ucrainene, cu un singur arc în loc de două.

Serviciile militare de informații britanice au publicat imagini din satelit, de înaltă rezoluție, cu efectele atacului ucrainean asupra podului.

„Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, a fost lovit de trei ori, între 16 și 19 noiembrie 2026 de către forțele ucrainene, care au folosit în atacuri rachete și drone fără pilot”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Twitter a ministerului britanic al apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/19TZcq6cYJ #StandWithUkraine https://t.co/Y3WjWqeJi5 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 27, 2026

Al doilea atac, de pe 17 noiembrie 2026, a dus la prăbușirea arcului de deasupra podului rutier, ceea ce a dus la oprirea completă a tranzitului auto și a blocat, în același timp, și ruta navelor maritime care efectuau tranzitul din Marea Azov în Marea Neagră.

„În plus, podul rutier a suferit avarii pe o secțiune de 200 de metri, fiind vizibile mai multe cratere, de-a lungul său”, a precizat ministerul britanic al apărării.