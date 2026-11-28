„După logica lui Putin, Rusia ar trebui să revină Mongoliei”. Declarația neașteptată a președintelui Belarusului, Aleksandr Lukașenko

2 minute de citit Publicat la 14:48 28 Noi 2026 Modificat la 14:48 28 Noi 2026

Lukașenko a amintit perioada dominației mongole asupra principatelor rusești, între secolul al XIII-lea și sfârșitul secolului al XV-lea. Sursa foto: Hepta

Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a declarat că istoria medievală nu poate justifica revendicări teritoriale, întrucât și teritoriile rusești s-au aflat cândva sub dominație mongolă. El a plasat originile statalității slavilor de est în perioada Rusiei Kievene. Ulterior, a părut să își nuanțeze declarațiile, afirmând că Putin „înțelege perfect acest lucru” și este „interpretat greșit”, potrivit Euronews.

Lukașenko a pus sub semnul întrebării logica revendicărilor Rusiei asupra teritoriilor ucrainene pe baza argumentelor istorice. Într-un interviu, el a afirmat că, dacă s-ar urma același raționament, Rusia însăși ar trebui retrocedată Mongoliei.

Într-un interviu acordat revistei franceze Le Point, Lukașenko a amintit perioada dominației mongole asupra principatelor rusești, între secolul al XIII-lea și sfârșitul secolului al XV-lea.

„Și astăzi să spui că aceste teritorii sunt rusești și au fost dintotdeauna… La un moment dat au fost rusești. Dar dacă privim mai în profunzime, teritoriile rusești au fost cândva mongolo-tătare, vă amintiți? Atunci cui ar trebui să îi predăm toată Rusia? Mongoliei?”, a declarat Lukașenko.

El a plasat originile statalității slavilor de est în perioada Rusiei Kievene, în secolele al XI-lea și al XII-lea, pe teritoriul actual al Ucrainei, și a afirmat că perioadele istorice ulterioare nu pot fi folosite pentru a justifica revendicări asupra statelor independente de astăzi.

Ulterior, Lukașenko a părut să își nuanțeze declarațiile, insistând că Putin „înțelege perfect acest lucru” și nu contestă existența poporului ucrainean sau a statalității Ucrainei, ci este pur și simplu „interpretat greșit”.

El a adăugat că împărtășește poziția Moscovei privind „necesitatea unui viitor comun pentru popoarele regiunii”.

Declarațiile amintesc de o postare din 2024 a fostului președinte al Mongoliei, Tsakhiagiin Elbegdorj, care a publicat pe platforma X o „hartă istorică mongolă” din 1471, după ce Putin îi oferise jurnalistului conservator american Tucker Carlson o amplă prezentare a istoriei Rusiei. Harta înfățișa o Rusie mult diminuată, aflată în interiorul unui vast teritoriu mongol.

„Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă”, a scris Elbegdorj.

Istoria revendicărilor lipsite de fundament istoric

Argumentul lui Putin potrivit căruia anumite părți ale Ucrainei sunt „rusești din cele mai vechi timpuri” ocupă un loc central în retorica oficială a Kremlinului încă din 2021, când liderul rus a publicat articolul „Despre unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor”.

În ajunul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, Putin a invocat explicit aceste argumente istorice, folosindu-le pentru a nega legitimitatea Ucrainei ca stat independent și pentru a prezenta invazia drept o corectare a unei nedreptăți istorice.

Istoricii și observatorii internaționali au descris încercarea Kremlinului de a folosi acest precedent drept una selectivă și lipsită de fundament istoric.

Lukașenko conduce Belarusul din 1994, fiind liderul aflat de cel mai mult timp la putere în Europa. După alegerile prezidențiale contestate din 2020, care au declanșat proteste de amploare și o reprimare violentă a manifestațiilor, el s-a bazat pe sprijinul Kremlinului pentru a rămâne la putere.

Uniunea Europeană și guvernele occidentale nu au recunoscut rezultatul alegerilor. Mii de protestatari au fost arestați, iar reprezentanți ai opoziției au fost închiși sau forțați să plece în exil.

Belarusul a permis Rusiei să îi folosească teritoriul pentru lansarea unei părți a invaziei pe scară largă a Ucrainei, trupele ruse înaintând spre Kiev dinspre nord, înainte de a fi respinse.

De atunci, Minsk a rămas un aliat militar și politic apropiat al Moscovei, deși a evitat să își angajeze propriile trupe în război.

Belarusul a fost vizat de mai multe serii de sancțiuni occidentale, atât din cauza reprimării opoziției, cât și a rolului său în război.