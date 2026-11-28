Ce se schimbă de la 1 decembrie pentru mașinile hibride importate în UE din China, Japonia și Turcia

2 minute de citit Publicat la 12:00 28 Noi 2026 Modificat la 12:00 28 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană va impune de luna viitoare limitele anunțate pentru numărul de mașini hibride chinezești care pot fi importate fără taxe vamale, a anunțat Comisia Europeană, scrie The Guardian.

Cotele se vor aplica și mașinilor hibride din Japonia, Turcia, Coreea de Sud și Regatul Unit, însă scopul principal este limitarea importurilor din China, după ce un acord încheiat cu Beijingul în octombrie a dus la o creștere a exporturilor chinezești către UE.

Potrivit regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, cota este temporară și se va aplica timp de 200 de zile de la 1 decembrie, cât timp se desfășoară o anchetă privind importurile de vehicule hibride plug-in și de vehicule hibride alimentate cu baterii. UE încearcă să reducă uriașul său deficit comercial cu China.

„Având în vedere sensibilitatea sectorului vehiculelor hibride, importanța sa strategică pentru economia Uniunii în ceea ce privește inovarea, electrificarea și ocuparea forței de muncă, precum și existența unor dovezi suficiente care arată că importurile de vehicule hibride amenință să provoace un prejudiciu grav industriei Uniunii”, se arată în Jurnalul Oficial al UE publicat marți.

Măsura va limita importurile fără taxe vamale de vehicule chinezești la 350.000 în primul an, adică aproximativ 191.000 în 200 de zile.

Cotele pentru primul an vor fi de 310.000 de vehicule pentru Japonia, 230.000 pentru Turcia, 105.000 pentru Coreea de Sud și 190.000 pentru Regatul Unit, care anul trecut a exportat în UE 166.000 de mașini hibride.

Cota stabilită pentru China reprezintă aproximativ jumătate din numărul de mașini hibride chinezești care ar urma să fie importate în UE în următoarele 12 luni.

Datele din Jurnalul Oficial arată că importurile de vehicule electrice chinezești au explodat de la 21.000 de unități în 2020 la 438.000 în 2024, anul în care au fost impuse taxele vamale.

După introducerea taxelor, importurile de vehicule electrice au început „să se stabilizeze”, iar China a făcut o „trecere clară” de la mașinile electrice la cele hibride, se arată în document.

Potrivit UE, exporturile globale de mașini hibride ale Chinei au crescut spectaculos, de la 191.000 de vehicule în 2023 la 1,124 milioane în 2025.

Pentru a preveni „probabilitatea unei creșteri substanțiale a importurilor în Uniune”, UE impune acum o cotă.

Limitele de volum sunt măsuri de „salvgardare”, care trebuie aplicate tuturor marilor exportatori de mașini hibride către UE. Plafoanele de import se aplică și altor țări, precum Coreea de Sud, Mexic, Maroc, Serbia și Statele Unite, dar cele mai stricte sunt pentru China.

Potrivit unor rapoarte din industrie, mai multe țări din afara UE, inclusiv Regatul Unit, au pus sub semnul întrebării felul în care au fost împărțite cotele.

La o reuniune a Consiliului pentru comerțul cu mărfuri al OMC de săptămâna trecută, Coreea de Sud a pus la îndoială corectitudinea și transparența anchetei. Japonia, Regatul Unit, Elveția și Turcia au insistat asupra transparenței și a respectării procedurilor.

Ministerul chinez al Comerțului a transmis că speră ca UE să respecte consensul la care au ajuns cele două părți și că își rezervă toate drepturile de a apăra ferm interesele legitime ale industriei chineze.

Comisia Europeană a explicat că importurile din China nu afectează doar producția din UE, ci le mănâncă și din cota de piață altor exportatori, precum Japonia și Coreea de Sud.

Regatul Unit încă luptă împotriva unei taxe vamale de 10% pentru toate exporturile de vehicule electrice către China, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, potrivit acordului post-Brexit de comerț și cooperare din 2020.

Subiectul a ajuns acum să fie strâns legat de eforturile lui Andy Burnham de a obține ca Regatul Unit să fie considerat producător european în cadrul schemei „Made in Europe” a UE, încă nefinalizată, care protejează piața împotriva importurilor ieftine din China.