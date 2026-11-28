Valul de frig se intensifică în România. ANM anunță ninsori abundente și ger de până la -16 grade. Ce zone sunt vizate

2 minute de citit Publicat la 10:30 28 Noi 2026 Modificat la 10:30 28 Noi 2026

Ninsorile sunt posibile în zonele montane din apropierea mai multor localități. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de ninsori, viscol și intensificări ale vântului, valabile de sâmbătă, 28 noiembrie, până duminică seara, 29 noiembrie. Meteorologii anunță ninsori consistente în sudul țării, unde stratul de zăpadă poate depăși izolat 25 de centimetri, dar și rafale de vânt de până la 70 km/h. În plus, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile vor coborî până la -16 grade.

Potrivit ANM, în Moldova va continua să ningă până duminică dimineață, iar din cursul după-amiezii de sâmbătă vor începe ninsorile și în regiunile sudice. Se va depune un strat de zăpadă de 5-15 centimetri, izolat de peste 25 de centimetri.

Vântul va avea intensificări în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 50-70 km/h. Temporar, vântul va viscoli ninsoarea și va reduce vizibilitatea.

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h

Prima avertizare cod galben este valabilă de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00.

În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În primele ore ale intervalului, în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după-amiază în Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în Ialomița și Constanța, precum și în București, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare și viscol. Vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri, iar stratul de zăpadă va ajunge la 5-10 centimetri.

Cod galben de vânt, ninsoare și viscol

O altă avertizare cod galben este valabilă sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 13:00 și 29 noiembrie, ora 10:00, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

În aceste zone va ninge consistent, iar stratul de zăpadă va avea 15-20 de centimetri, izolat depășind 25 de centimetri. În județele Olt și Teleorman, rafalele de vânt vor ajunge la 55-60 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

ANM a emis și o a treia avertizare cod galben, valabilă duminică, 29 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00. În sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va continua să sufle cu rafale de 50-70 km/h, viscolind zăpada depusă și reducând vizibilitatea.

Temperaturile scad până la -16 grade. Gerul persistă până la mijlocul săptămânii viitoare

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor fi negative în cea mai mare parte a țării și vor coborî până în jurul valorii de -12 grade în estul Transilvaniei.

Duminică, temperaturile maxime se vor menține negative în estul, sudul și centrul țării, cu valori de aproximativ -6 grade în nordul Moldovei și în zonele depresionare.

Potrivit ANM, vremea va rămâne deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare. Va fi ger dimineața și noaptea în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde minimele vor coborî, în general, până la -14...-16 grade.

Temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra, în general, între -6 și 4 grade.