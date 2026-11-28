Florin Manole, după scandalul din guvern dintre Nazare și Neacșu: „Rămâne cum am stabilit, indexarea pensiilor e obligatorie”

1 minut de citit Publicat la 09:05 28 Noi 2026 Modificat la 09:05 28 Noi 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat că este nevoie de un buget pe 2027 „realist, care să includă pensiile şi toate obligaţiile certe ale statului”. În privința indexării pensiilor, ministrul Manole a spus că indexarea acestora e obligatorie, conform legii.

„Am văzut conferinţa colegului meu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligaţii certe neacoperite. Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor", a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.

Cu o zi în urmă, întrebat dacă se așteaptă să fie remaniat în cazul în care pensiile nu vor fi majorate, Alexandru Nazare a declarat că încearcă să își facă treaba cât mai bine și că nu are cunoștință despre o asemenea intenție.

Referitor la informațiile potrivit cărora premierul Luca Niculescu și vicepremierul Marian Neacșu i-ar fi reproșat că nu găsește bani pentru cheltuieli, Nazare a declarat: „Lucrăm foarte bine în echipă, nu aș vrea să comentez știri pe surse, nu au existat astfel de reproșuri.”

„Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile şi toate obligaţiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăţi la timp. Şi încă ceva: eu nu am văzut să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privinţa indexării pensiilor este obligatorie", a spus ministrul Muncii, Petre Manole.

Cu câteva zile în urmă, Florin Manole dădea asigurări că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027.

„Atât premierul, cât și președintele Camerei, și eu am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia”, a declarat Florin Manole.