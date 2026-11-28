Ce joburi sunt amenințate de inteligența artificială în România. Ministrul AI dezvăluie ce angajați sunt în pericol de a fi înlocuiți

2 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:00 28 Noi 2026

Ce joburi sunt amenințate de inteligența artificială în România. Foto: Getty Images

Inteligența artificială ar putea schimba radical piața muncii în următorii ani, iar primii afectați ar putea fi tinerii aflați la început de carieră, în special cei care lucrează la birou. Ministrul pentru Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a explicat, la Antena 3 CNN, că nimeni nu poate spune cu exactitate ce meserii vor dispărea în următorii zece ani. Un lucru este însă clar, în opinia sa: oamenii trebuie să învețe să lucreze cu noile tehnologii, nu să le ignore.

Întrebat dacă Guvernul are o analiză privind locurile de muncă ce ar putea dispărea din România din cauza inteligenței artificiale în următorul deceniu, Bogdan Dumitru a răspuns că nu există o astfel de estimare. Motivul este viteza cu care se dezvoltă tehnologia, care face foarte greu de anticipat cum va arăta piața muncii peste zece ani.

Totuși, ministrul spune că schimbările se văd deja la nivel global și că anumite categorii de angajați sunt mai expuse decât altele.

Tinerii aflați la început de carieră, printre cei mai afectați de AI

Potrivit ministrului, cele mai vulnerabile sunt în prezent locurile de muncă destinate celor fără prea multă experiență, în special posturile de birou.

„Slujbele afectate sunt cele din perioada de început, de juniorat, pe un spectru foarte larg, dar în principal pentru munca de birou, dar nu numai”, a explicat Bogdan Dumitru.

În aceste condiții, ministrul consideră că statul și companiile private ar trebui să îi ajute pe tineri să intre pe piața muncii, nu să le reducă oportunitățile: „Astăzi așa stau lucrurile, așa că statul împreună cu mediul privat ar trebui să înțelegem asta și să susținem acest lucru, să extindem programele de internship, să nu le eliminăm”.

Discuția a pornit și de la situațiile în care angajații sunt puși să folosească inteligența artificială pentru diferite sarcini, iar ulterior unele dintre activitățile lor ajung să fie preluate de tehnologie.

Bogdan Dumitru a recunoscut că nu știe cum vor evolua lucrurile, dar a avertizat că refuzul de a accepta schimbările nu este o soluție.

„O respingere a acestui fenomen, fie că ne place sau nu, cred că ar fi în defavoarea noastră. O abordare a struțului cu capul în pământ ar fi în defavoarea noastră”, a spus ministrul.

Ce se va întâmpla cu IT-iștii din România

Întrebat despre viitorul angajaților din IT, un domeniu în care inteligența artificială începe deja să preia tot mai multe sarcini, Bogdan Dumitru s-a arătat optimist în privința oportunităților care vor apărea. El a dat exemplul securității cibernetice, pe care o consideră un domeniu aflat într-o perioadă plină de provocări și posibilități de dezvoltare, asemănătoare cu începutul anilor 2000.

Ministrul nu crede că munca de birou va dispărea complet, ci că se va transforma. Inclusiv modul în care oamenii vor interacționa cu tehnologia ar putea arăta cu totul diferit.

„Eu nu cred că munca de birou va dispărea, ea se metamorfozează. Sau probabil că nu va mai fi la birou, vom interacționa fiecare cu entitățile astea prin cască”, a explicat acesta.

În același timp, Bogdan Dumitru este convins că vor apărea și profesii noi, chiar dacă astăzi nu le putem anticipa.

„Vor apărea multe tipuri noi de slujbe, nu vi le pot numi”, a declarat ministrul.

El a subliniat că este foarte dificil pentru oricine să prezică exact cum vor arăta locurile de muncă peste zece ani, în condițiile în care inteligența artificială evoluează atât de repede.