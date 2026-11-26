A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3 milioane de lei. Unde a fost jucat biletul norocos

<1 minut de citit Publicat la 22:10 26 Noi 2026 Modificat la 22:10 26 Noi 2026

A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3 milioane de lei. Foto: Agerpres

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 3,029 milioane de lei (peste 567.000 de euro), a fost câştigat la tragerea de joi, a anunţat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Lehliu-Gara, judeţul Călăraşi, şi a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 16,50 lei.

Acesta este al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 12 noiembrie 2026 şi a fost în valoare de 5,226 milioane de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul.