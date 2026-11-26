Kremlinul l-a „înviat” pe Dostoievski și l-a angajat la televiziune. Scriitorul, mort de 145 de ani, este acum expert politic

3 minute de citit Publicat la 21:42 26 Noi 2026 Modificat la 22:09 26 Noi 2026

Holograma lui Fiodor Dostoievski la postul Russia Today. Foto: X

Fiodor Dostoievski a murit în urmă cu aproape 145 de ani, dar acum apare din nou la televizor, în Rusia. Postul pro-Kremlin Russia Today (RT) a creat o versiune digitală a celebrului scriitor, folosind inteligența artificială, și l-a transformat în comentator politic. În intervențiile sale, avatarul critică țările europene care sprijină Ucraina și promovează pozițiile Moscovei, relatează Le Figaro.

Autorul romanelor „Crimă și pedeapsă” și „Frații Karamazov”, decedat în 1881, a devenit astfel unul dintre cei mai neobișnuiți „angajați” ai televiziunii ruse.

Pe 22 octombrie, Margarita Simonian, redactorul-șef al RT, a anunțat că scriitorul va avea un rol permanent în programele postului.

„Am promis asta. Dostoievski va fi de acum înainte expert politic permanent la RT”, a transmis Simonian.

Ea a publicat pe Telegram și un videoclip în care a prezentat versiunea digitală a scriitorului, creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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Ce spune Dostoievski despre Occident și războiul din Ucraina

În intervențiile difuzate de RT, Dostoievski apare îmbrăcat într-un costum negru, cu barba lungă care l-a făcut ușor de recunoscut.

Numai că, în loc să vorbească despre literatură, personajul digital comentează evenimentele politice actuale și promovează mesajele Kremlinului.

Una dintre principalele sale ținte este sprijinul oferit Ucrainei de statele europene. În materialele difuzate de televiziunea rusă, acest sprijin este prezentat drept o dovadă a ostilității Occidentului față de Rusia.

„Ideile noastre ruseşti sunt necunoscute în Occident. Acest lucru i-a determinat în cele din urmă să ne numească în mod deschis duşmani şi viitori distrugători ai civilizaţiei europene”, afirmă avatarul scriitorului.

RT folosește personajul și pentru a-i critica pe rușii care au ales să își părăsească țara.

„Vedem mii de ruşi fugind de acasă, abandonându-şi copiii, bătrânii, pământurile natale, totul pentru a se refugia sub o aripă străină, dincolo de graniţe, acolo unde li se promit pâine şi libertate. Nu, asta nu este libertate, ci sclavia omului în faţa unui zeu străin şi a unor idei străine”, spune Dostoievski în versiunea creată de inteligența artificială.

Cum folosește RT imaginea scriitorului pentru a susține Kremlinul

Dincolo de tehnologia folosită, inițiativa are un scop politic. Postul rus se folosește de imaginea unuia dintre cei mai cunoscuți scriitori ai lumii pentru a transmite mesaje favorabile Kremlinului.

Dostoievski, care a murit cu mult înainte de evenimentele actuale, apare astfel în postura unui comentator al războiului din Ucraina și al relațiilor dintre Rusia și Occident.

Pentru telespectatori, mesajele sunt prezentate de un personaj care seamănă cu scriitorul, dar care este, în realitate, o creație digitală. Opiniile exprimate în aceste intervenții nu trebuie confundate cu declarații făcute de Dostoievski despre politica actuală.

Russia Today este unul dintre principalele posturi de televiziune prin care sunt promovate pozițiile autorităților ruse.

Din martie 2022, RT nu mai are dreptul să își difuzeze programele în Uniunea Europeană. Decizia a fost luată de Consiliul UE după invadarea Ucrainei de către Rusia.

În Franța, interdicția a fost pusă în aplicare de autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului, ARCOM.

Cu toate acestea, postul continuă să emită în Rusia, unde Dostoievski a primit acum, prin intermediul inteligenței artificiale, un rol pe care nu l-ar fi putut avea în timpul vieții: acela de comentator al politicii lui Vladimir Putin.