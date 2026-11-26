Rezerviștii britanici au primit o scrisoare de la Ministerul Apărării pentru prima oară de la Războiul Rece. Ce li s-a cerut

2 minute de citit Publicat la 19:01 26 Noi 2026 Modificat la 19:01 26 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mii de rezerviști ai Armatei Marii Britanii au primit o scrisoare din partea Ministerului Apărării, în care li se cere să își actualizeze datele de contact, să spună ce competențe au și unde lucrează în prezent. Wes Streeting, secretar de stat în Ministerul Apărării, a confirmat trimiterea scrisorii și aspus că este „o măsură de precauție necesară” din cauza „mediului de amenințări sporite” cu care se confruntă Marea Britanie. Ultima oară când a fost trimisă o astfel de scrisoare a fost în Războiul Rece, scrie The Independent.

Scrisoarea a venit din cauza amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei. Companiile britanice din domeniul apărării au fost și ele îndemnate să-și întărească de urgență măsurile de securitate în cadrul unor ședințe secrete cu MI5.

Streeting a spus că „nu există nicio îndoială” că țara „operează într-un mediu cu amenințări sporite” și a subliniat că publicul ar trebui să considere scrisoarea „liniștitoare, nu alarmantă”.

„Am contactat membrii rezervei noastre strategice. Este vorba de persoane care au servit anterior în forțele noastre armate. Le-am scris pentru a ne asigura că datele lor sunt la zi și, de asemenea, pentru a avea o imagine clară asupra experienței și competențelor pe care le-au dobândit de când au părăsit forțele armate. Acestea ar trebui să fie informații pe care, în opinia mea, guvernul ar trebui să le dețină în mod standard, indiferent de contextul amenințărilor.

Dar nu există nicio îndoială, și am vorbit despre acest lucru, la fel ca toți omologii mei din cadrul NATO în ultimele zile, săptămâni și luni, că ne desfășurăm activitatea într-un context de amenințare sporită. Prin urmare, acest nivel de pregătire este, în opinia mea, o măsură de precauție rezonabilă și necesară. Oamenii ar trebui să considere acest lucru mai degrabă liniștitor decât alarmant”, a spus el pentru SkyNews.

O sursă din armată a declarat pentru The Telegraph că „doar pentru că ai fost odată șofer de tanc în armată, abilitățile tale civile ar putea fi acum complet diferite și, de fapt, mai utile apărării”.

Totul a început după ce s-a anunțat că submarinele nucleare ale Marii Britanii vor petrece mai puțin timp în fazele de întreținere și mai mult timp sub ape, în cadrul unei investiții de 8 miliarde de lire sterline menite să consolideze capacitatea de descurajare nucleară și pregătirea de luptă a țării.

Streeting a subliniat că ceea ce se așteaptă să fie „cea mai mare decizie de achiziții publice a acestui Parlament” va include modernizarea facilităților de întreținere și reparare a submarinelor, cu șantiere navale care vor funcționa non-stop.

Apelurile pentru accelerarea mentenanței submarinelor s-au intensificat după ce HMS Vengeance, unul dintre cele patru submarine care transportă rachete nucleare britanice Trident, a încheiat la începutul acestei luni o misiune-record de șapte luni.

Cel puțin un submarin nuclear înarmat cu rachete balistice se află pe mare în permanență pentru a proteja Marea Britanie și aliații săi NATO, dar desfășurările s-au prelungit pe măsură ce recondiționările navelor surori au depășit termenul stabilit.

Contractul pe cinci ani atribuit gigantului britanic din domeniul apărării Babcock este așteptat să creeze aproximativ 3.000 de locuri de muncă înalt calificate, în principal în Plymouth, Glasgow și Bristol, precum și 2.500 de oportunități de ucenicie și absolvire, potrivit Ministerului Apărării.