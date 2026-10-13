Șeful MI5 confirmă că Moscova s-a amestecat în referendumul pentru Brexit: „Rusia e agresorul numărul 1 pentru Marea Britanie”

Șeful MI5 confirmă că Moscova s-a amestecat în referendumul pentru Brexit. Foto: Getty Images

Rusia s-a amestecat în referendumul pentru Brexit din 2016 prin presa controlată de Kremlin și prin conturi de tip „troll” pe rețelele sociale, a declarat șeful MI5, Ken McCallum. El a subliniat însă că nu există dovezi că aceste acțiuni au schimbat foarte tare rezultatul votului și a avertizat că reluarea excesivă a subiectului ar putea chiar să servească intereselor Moscovei, relatează The Guardian.

McCallum a spus că este de acord cu declarațiile făcute recent de premier privind tentativele Rusiei de a interveni în referendumul de acum zece ani.

Șeful serviciului britanic de securitate internă nu a prezentat însă dovezi noi. El a făcut trimitere la informațiile deja cunoscute despre activitatea posturilor RT și Sputnik, care „au intervenit destul de puternic în perioada referendumului” în favoarea Brexitului, precum și la o a doua direcție de influență, prin conturi false și „trolli” pe internet.

Totuși, McCallum a insistat că trebuie făcută o distincție între intenția Rusiei și rezultatul concret al acestor operațiuni.

„Există o diferență mare între ceea ce poate că s-a încercat și ceea ce s-a obținut în realitate”, a spus el.

Potrivit șefului MI5, nu există dovezi că rezultatul referendumului din 2016 ar fi fost decis sau modificat de acțiunile Moscovei, al căror impact este considerat în general marginal.

El a avertizat inclusiv că Rusia ar putea profita dacă dezbaterea continuă să ocupe agenda publică.

„Depinde de noi cât de mult le permitem adversarilor noștri să ne dezbine”, a spus McCallum. „Sunt puțin îngrijorat că, dacă mai rămânem câteva zile în această dezbatere, trollii ruși, care nu par să fi făcut chiar atât de multe în diferite momente de-a lungul anilor, vor fi încântați că sunt din nou pe prima pagină”.

Rusia, „agresorul numărul unu” pentru Marea Britanie

În discursul său anual, șeful MI5 a vorbit și despre amenințările actuale la adresa Regatului Unit și a descris Rusia drept „agresorul numărul unu”, potrivit BBC. El a spus că MI5 alocă acum mai multe resurse amenințărilor venite din partea statelor decât în timpul Războiului Rece, în condițiile în care astfel de riscuri s-au multiplicat de patru ori în ultimul deceniu.

„Misiunile noastre operaționale privind terorismul și amenințările din partea statelor au ajuns, practic, la aceeași amploare”, a spus McCallum.

Potrivit acestuia, Rusia desfășoară un război hibrid împotriva Europei, dar încearcă în același timp să evite o acțiune care ar putea declanșa un răspuns comun al NATO. Șeful MI5 a spus că Moscova s-a oprit deocamdată înaintea pragului unui conflict convențional cu Alianța și încearcă, în schimb, să destabilizeze țările europene.

McCallum susține că expulzarea unui număr mare de spioni ruși după invadarea Ucrainei a obligat Kremlinul să apeleze tot mai mult la intermediari și infractori pentru diferite operațiuni.

„Cu aproape 1.000 de expulzări de la începutul invaziei, capacitatea clandestină tradițională a Kremlinului a fost grav afectată. Așa că îi vedem cum încearcă să plătească infractori pentru a le face treaba”, a spus el. „Nu sunt acțiunile unei mari puteri care deține avantajul strategic”.