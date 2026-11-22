4 minute de citit Publicat la 23:09 22 Noi 2026 Modificat la 23:09 22 Noi 2026

Printre clienții băncii s-au aflat persoane cercetate sau condamnate pentru spălare de bani și legături cu mafia. sursa foto: Getty

Filiala din Italia a Revolut, una dintre cele mai folosite bănci digitale din Europa, va fi pusă sub administrare judiciară timp de un an, după ce procurorii din Milano au descoperit că deficiențele din sistemul de control anti-spălare de bani au facilitat ascunderea și transferul a 76,5 milioane de euro. Printre clienții băncii s-au aflat persoane cercetate sau condamnate pentru spălare de bani și legături cu mafia, iar operațiunile lor suspecte, care au declanșat alarme la alte instituții, au trecut neobservate la Revolut. Anchetatorii precizează însă că nu există dovezi că banca sau conducerea ei ar fi participat intenționat la schemele infracționale, relatează Euronews.

Filiala din Italia a Revolut va fi pusă sub administrare judiciară timp de un an.

Decizia a fost luată de tribunalul din Milano, la cererea procurorului Paolo Storari, după ce anchetele au scos la iveală grave deficiențe în sistemul anti-spălare de bani al băncii digitale.

Printre acestea se numără, după cum a scris procurorul milanez Marcello Viola, „relații între instituția de credit și persoane cercetate sau condamnate pentru infracțiunile de spălare de bani și transfer fraudulos de valori, agravate inclusiv prin metode mafiote sau prin înlesnirea activităților mafiote”.

Potrivit acuzării, faptul că banca a permis accesul la sistemul financiar unor persoane care, în multe cazuri, erau și „supuse unor măsuri preventive personale sau patrimoniale” ar fi facilitat „efectuarea unor operațiuni de transfer, ascundere sau deturnare de capital” în valoare totală de 76,5 milioane de euro.

Un purtător de cuvânt al băncii digitale cu sediul în Lituania a declarat că Revolut va coopera cu autoritățile. În termen de 60 de zile, banca trebuie să elaboreze un plan de acțiune pentru rezolvarea problemelor identificate. Următorul termen în instanță a fost stabilit pentru 25 februarie 2027.

Controalele care au dus la punerea Revolut sub administrare

Necesitatea unui „program de curățenie” sub administrare judiciară vine și din faptul că problemele Revolut se întind pe „un interval de timp cuprins între 2021 și 2026” și „privesc sectoare, clienți și scheme diferite”.

Potrivit acuzării, neefectuarea verificărilor obligatorii anti-spălare de bani a devenit un „model de gestiune stabil”, ceea ce a dus la ascunderea unor fluxuri financiare de aproape 42 de milioane de euro între 2021 și anul acesta.

Anomaliile financiare sunt descrise ca având un „caracter repetitiv și combinat”, cu „sume importante intrate, divizare și transfer imediat, folosirea numerarului, conversie valutară, transferuri către conturi din străinătate sau către criptoactive”. Aceste operațiuni au declanșat alarme la mai multe alte instituții, dar nu și la Revolut.

Anchetele Direcției Districtuale Antimafia (DDA) vin în urma a două controale separate efectuate de unitatea de poliție economică a Guardia di Finanza, relatează Ansa.

Primul vizează o inspecție anti-spălare de bani realizată în 2024 la un furnizor de servicii de active virtuale al Revolut, în cadrul căreia au ieșit la iveală numeroase nereguli în identificarea și verificarea clienților (au fost contestate peste un milion de încălcări) și în aplicarea procedurilor de control, dar și omisiuni în raportarea tranzacțiilor suspecte.

Printre clienți apar nume cercetate în dosarele „Hydra” și „Equalize”

Al doilea control are legătură cu un dosar de fraudă fiscală instrumentat la Milano în 2025, în care ar fi reieșit folosirea conturilor Revolut pentru operațiuni legate de infracțiuni fiscale și spălare de bani. În acest dosar sunt cercetate 24 de persoane. Pentru aceste persoane, luate drept „eșantion”, alte instituții depuseseră sute de rapoarte de tranzacții suspecte.

Printr-un ordin de prezentare a documentelor, Parchetul a cerut acte de la Revolut, dar a primit doar răspunsuri parțiale.

Potrivit Ansa, printre numele clienților italieni ai băncii se află și Maurizio Ponzoni, care, potrivit unei alte anchete, ar avea „relații de afaceri” cu șeful mafiei calabreze din Lombardia, Vincenzo Rispoli.

În documente apare și numele lui Saverio Pintaudi, implicat în dosarul „Hydra”, precum și cel al lui Nunzio Samuele Calamucci, un expert IT arestat în 2024 în dosarul „Equalize” pentru presupusul acces neautorizat la baze de date strategice.

Anchetele au permis reconstituirea fluxurilor dintr-o „rețea de companii italiene și străine” despre care se crede că ar fi legate de „clanul Greco”, cunoscut pentru trafic de arme și de droguri. Apare și numele lui Pasquale Puglia, legat de clanul Molluso și condamnat pentru asociere de tip mafiot. În cazul lui, ar fi existat și deturnări ale unor sume care erau „supuse sechestrului”.

Totuși, nu există dovezi care să lege Revolut în mod direct „de persoanele care au fost ajutate sau care să arate că organele sale de conducere au aderat în mod intenționat la schemele infracționale individuale”, se arată în documente.

Ce se va întâmpla cu Revolut

Mandatul administratorilor este limitat la domeniile în care au fost identificate probleme și nu va exista o intervenție generală asupra tuturor activităților băncii, conform ordonanței emise de secția de măsuri preventive a tribunalului din Milano.

Alături de conducerea băncii vor lucra, în calitate de administratori, avocata Ilaria Ramoni și consultantul Piero Antonio Capitini.

Vor fi verificate și instrumentele IT folosite pentru monitorizarea mișcărilor financiare, pentru a se stabili ce informații sunt colectate, cum sunt setate pragurile de alertă și dacă anomaliile identificate sunt într-adevăr supuse unor verificări suplimentare.

Vor fi analizate și procedurile de deschidere a conturilor online și de asociere a cardurilor de plată cu titularii lor, cu o atenție deosebită acordată identificării utilizatorilor, autentificării, prevenirii fraudelor de identitate și gestionării contestațiilor depuse de persoane care susțin că nu au cerut un card sau nu au deschis un cont.