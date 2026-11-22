„Scandalagiul” autoproclamat din Italia vrea să-și pună amprenta pe al doilea mandat al Giorgiei Meloni

3 minute de citit Publicat la 23:07 22 Noi 2026 Modificat la 23:07 22 Noi 2026

Roberto Vannacci a fost timp de doi ani atașatul militar al Italiei la Moscova și are poziții pro-Kremlin. Foto: Profimedia Images

Războiul politic din interiorul extremei drepte italiene se întețește, iar Roma ar putea deveni locul unei „lupte de gladiatori” între cele două formațiuni extremiste cele mai puternice în sondaje în prezent - Frații Italiei, partidul Giorgiei Meloni, și Viitorul Național, competitorul fondat de Roberto Vannacci, autoproclamat „scandalagiu” care vrea să-și pună amprenta pe un ipotetic al doilea mandat al prim-ministrei italiene, relatează Politico. Giorgia Meloni spune că nu se va lăsa șantajată de Roberto Vannacci. Fostul general mizează, însă, pe faptul că, după alegerile de anul viitor din Italia, ea nu va avea prea multe opțiuni.

Fostul comandant al forțelor speciale din Italia și-a enumerat cele trei condiții pentru un acord cu Meloni: încetarea oricărui sprijin pentru Ucraina, repatrierea migranților care nu s-au integrat, deoarece „trebuie să îi trimitem înapoi”, și „încetarea sprijinului nostru pentru Pactul Verde European”.

Partidul său a mai pierdut din avânt în sondajele din Italia după apariția spectaculoasă pe scena politică, în urmă cu nouă luni. Eurodeputatul în vârstă de 58 de ani respinge, însă, cu un gest nepăsător această scădere.

Pentru a demonstra că se bucură în continuare de popularitate, el prezintă o fotografie cu o sală de teatru arhiplină din Piacenza, un oraș din regiunea Emilia-Romagna, în nordul Italiei, unde a organizat un eveniment cu trei zile înainte.

Ca de obicei, în fața clădirii se afla un echipaj numeros de poliție. Evenimentele lui Vannacci atrag nu doar susținători entuziaști, ci și contramanifestanți revoltați.

Acest lucru se întâmplă din 2023, când și-a publicat pe cont propriu cartea „Lumea cu susul în jos”, o lucrare controversată, denunțată de adversarii săi drept rasistă, homofobă, islamofobă și antisemită.

În carte, Vannacci a scris că trăsăturile fizice ale unei sportive de culoare „nu reprezintă identitatea italiană” și că homosexualii sunt anormali.

El susține că Italia va trebui să repatrieze aproximativ 4% din populație, adică circa 2,4 milioane de persoane.

Partidul lui scade în sondaje, dar tot rămâne a doua forță a extremei drepte

Partidul lui Vannacci este creditat în sondaje cu aproximativ 7% din voturi, un nivel comparabil cu cel al partenerilor de coaliție ai lui Meloni, Liga și Forza Italia.

Politologul Giovanni Orsina consideră că această susținere ar putea complica obținerea unei majorități de către Meloni.

„Nu spun că ar fi câștigat neapărat alegerile în mod automat dacă Vannacci nu ar fi apărut, dar șansele ei ar fi fost și mai mari”, a declarat Orsina, profesor la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma.

Strategia prim-ministrei față de Vannacci începe deja să prindă contur.

„În esență, și-a înăsprit discursul și politicile privind migranții și a început să transmită mesajul: «Știți, eu reprezint adevărata dreaptă»”, a explicat Orsina.

„De asemenea, a început să susțină că un vot pentru Vannacci va fi, de fapt, un vot pentru stânga”.

Lia Quartapelle, deputată din partea Partidului Democrat, aflat în opoziție, și vicepreședintă a Comisiei pentru afaceri externe și europene din parlamentul italian, a avertizat asupra influenței pe care Vannacci ar putea să o aibă dacă ar deveni parte a coaliției de guvernare.

„Ceea ce italienii ar vrea să înțeleagă este dacă el este pregătit să intre într-o coaliție cu Meloni și cu ce preț”, a declarat Quartapelle.

„Cred că prețul va fi plătit de Ucraina”, a spus ea pentru Politico.

Se autoproclamă „scandalagiu”

Vannacci, care și-a păstrat constituția atletică de militar și vorbește într-un ritm rapid, caracteristic armatei, nu își ascunde convingerea că implicarea Europei în războiul din Ucraina este greșită.

El a fost timp de doi ani atașatul militar al Italiei la Moscova.

Fostul general respinge cu nepăsare acuzațiile adversarilor săi potrivit cărora apelurile sale pentru încetarea sprijinului european acordat Ucrainei servesc intereselor Kremlinului.

El susține că nici Europa, nici președintele american Donald Trump nu ar fi trebuit să se implice în războaie pe care nu le pot câștiga. „Războiul din Ucraina slăbește Europa”, susține el. Vannacci insistă, de asemenea, că nu ar urmări obținerea unei funcții ministeriale.

„Nu vreau nicio funcție în guvern. Vreau să rămân liderul partidului meu, iar cele două lucruri nu pot fi făcute în același timp”, a declarat el pentru publicația citată.

Susținerea guvernului fără a face parte din acesta i-ar permite să își păstreze rolul de provocator, de care pare să se bucure.

Vannacci se descrie drept un casinista, termen italian care desemnează o persoană pusă pe scandal, care provoacă agitație și tulbură apele.

„Așa am fost dintotdeauna”, a declarat el. „De aceea am avut o carieră în forțele speciale, nu în trupele obișnuite”.