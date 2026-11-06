Partidul de extremă dreapta al lui Roberto Vannacci pierde teren în Italia. A scăzut în sondaje, iar activiștii pleacă. Ce i-a enervat

4 minute de citit Publicat la 22:53 06 Noi 2026 Modificat la 22:54 06 Noi 2026

Partidul lui Roberto Vannacci a început să scadă în sondaje. Foto: Hepta

„Futuro Nazionale” (FN), partidul de extremă dreapta lansat anul acesta de fostul general de armată Roberto Vannacci dă semne, în premieră, că pierde teren: susținerea în sondaje scade, iar activiștii părăsesc formațiunea, pe fondul unor dispute interne direcția politică, relatează vineri Reuters.

FN a fost fondat de parlamentari care au plecat din partidul „Liga”al lui Matteo Salvini, aflat în coaliția de guvernare. De la lansare, „Futuro Nazionale” a început să erodeze baza electorală a blocului conservator condus de premierul Giorgia Meloni, complicând eforturile acesteia de a rămâne în funcție după alegerile din 2027.

În timp ce coaliția de guvernare se află în urma opoziției de centru-stânga în sondaje, FN a devenit al patrulea cel mai popular partid, după luni de creștere rapidă bazată pe o platformă ce prevede deportarea străinilor și respingerea drepturilor comunității LGBTQ. Voturile acestui partid ar putea fi decisive pentru Meloni, în demersul său de a rămâne la putere, deși, până în prezent, șefa guvernului de la Roma a exclus orice alianță cu FN.

Totuși, după ce a atins un maxim de aproximativ 9% în timpul verii, susținerea pentru „Futuro Nazionale” a scăzut. Institutele de sondare SWG și Ipsos estimează acum o cotă electorală între 5,8% și 7,9%. Toate sondajele recente indică o tendință descendentă pentru FN, potrivit Reuters. Analiștii spun că partidul întâmpină dificultăți în a-și extinde baza de aderenți dincolo de temele legate de securitate și „războaie culturale”.

„Vannacci vorbește despre securitate și imigrație, dar are nevoie de o agendă politică mai amplă pentru a-și consolida susținerea”, explică expertul în sondaje Antonio Noto.

FN, afectat de dispute locale

Roberto Vannacci a devenit cunoscut în 2023, după ce a publicat o carte în care pleda cauza revenirii la așa-numitele „valori tradiționale”, susținând că acestea sunt amenințate de cultura „woke” și de fenomenul „cancel culture”. Un an mai târziu, a fost ales în Parlamentul European pe listele partidului „Liga”.

Potrivit lui Antonio Noto, o parte din susținerea inițială pentru FN a venit de la persoane care, anterior, nu participau la vot. Acest segment electoral volatil începe acum să se îndepărteze, pe măsură ce efectul de noutate al noii formațiuni se estompează, susține expertul.

„Un alt segment a venit dinspre coaliția de centru-dreapta, având așteptări ridicate, dar acești alegători s-au întors acum la formațiunile lor inițiale”, adaugă el. Comitetele înființate în întreaga Italie pentru a consolida sprijinul pentru Vannacci au devenit o sursă de tensiune în ultimele săptămâni. Unii activiști au demisionat, acuzând partidul că îi marginalizează pe susținătorii de la baza organizației, care au contribuit la clădirea mișcării.

„Scăderea în sondaje a apărut pe seama oamenilor care au decis să plece din cauza modului în care au fost tratați”, a confirmat Thomas Orsetti, un fost activist din regiunea Veneto, din nordul Italiei.

Foștii susținători spun că așteptările le-au fost înșelate

Unii dintre foștii susținători au declarat că s-au alăturat noii mișcări sperând că aceasta va aborda probleme locale, precum cele din sistemul de sănătate. Ei spun acum că așteptările le-au fost înșelate.

„Pe mine mă interesează spitalele, școlile, locuințele sociale”, afirmă Massimo Perrone din Latina, o provincie de lângă Roma. Acest bărbat a părăsit partidul în septembrie și a calificat drept inaplicabil planul principal al lui Vannacci, de a-i expulza pe străini în țările lor de origine.

În plus, liderul FN a criticat o lege din 2025 care recunoaște femicidul drept infracțiune distinctă și a cerut plasarea elevilor cu dizabilități în clase separate, poziție care a stârnit o condamnare generalizată, inclusiv în interiorul propriului său partid.

„Am crezut că nu va merge atât de departe cu atacurile sale repetate la adresa persoanelor gay și cu propunerea de a-i separa pe elevii cu dizabilități. Asta m-a determinat să caut în altă parte”, a declarat Marcello Orru, un fost membru FN din Sardinia.

Rossano Sasso, parlamentar al formațiunii, a respins existența tensiunilor interne, susținând că numărul membrilor a continuat să crească, iar rezultatele negative din sondaje fac parte dintr-o campanie de a submina partidul.

Expert: FN are spațiu mic de creștere între cele două blocuri politice principale

Roberto Vannacci a declarat că ar fi deschis la o înțelegere cu coaliția aflată la guvernare – care, potrivit sondajelor recente, recuperează teren în fața opoziției de centru-stânga – cu condiția ca aceasta să adere la politicile sale.

Fost atașat militar la Moscova, generalul s-a pronunțat pentru restabilirea legăturilor cu Rusia în sectorul gazelor și încetarea oricărui ajutor militar suplimentar pentru Ucraina. Aceste poziții au șanse minime să fie agreate de premierul Meloni, care a susținut ferm linia Uniunii Europene de sprijinire a Kievului.

Fabrizio Masia, șeful firmei de sondaje EMG, a estimat că Vannacci ar putea recâștiga teren dacă și-ar extinde agenda dincolo de temele sale principale. Totuși, un progres semnificativ ar fi dificil într-un scrutin care, cel mai probabil, va fi dominat de cele două blocuri politice principale. „Ne îndreptăm inevitabil spre o confruntare între două alianțe. Mesajul transmis alegătorilor va fi: alegeți una dintre ele”, a conchis el.