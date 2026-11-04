După șefa AfD, extremistul italian Roberto Vannacci a vorbit despre migranții români, deși e căsătorit cu o româncă. Ce spune despre ei

Politicianul italian Roberto Vannacci. Foto: Profimedia Images

Un lider extremist din Italia, care militează pentru expulzarea străinilor și apare și în dosarul lui Călin Georgescu, a vorbit chiar în română într-un interviu, despre planurile sale de „remigrație”. Roberto Vannacci, un general în rezervă, care ar putea juca un rol important la alegerile din 2027, a spus, într-un videoclip publicat de blogger-ul Lazza Ramo, pe Instagram, că migranții români „sunt o resursă precum toți cetățenii străini care vin în Italia să muncească, nu să facă pe criminalii”. Soţia politicianului italian este din ţara noastră şi l-a învăţat română, însă acesta nu renunţă la atitudinea ostilă faţă de migranţi.

„În Italia suntem peste un milion de români. Acești imigranți sunt o bogăție sau o problemă pentru Italia?

Uita-ți-vă că și soția mea este din România, așa că nu am nimic împotriva cetățenilor din România care sunt muncitori. În Italia, cetățenii români ocupă o mare parte din foarte multe sectoare de muncă. Tot ce este muncă în șantier, mutare de mobilă, așa că sigur că sunt o resursă. Sunt o resursă precum toți cetățenii străini care vin în Italia să muncească, nu să facă pe criminalii.

Am văzut că vorbeați despre 4% din străini. Ce faceți cu restul, că sunt mulți străini în Italia, nu vorbim numai de români.

În primul rând, trebuie să ne ocupăm de cei care sunt aici ilegal. Trebuie să îi trimitem acasă, pentru că nu au niciun drept să stea în Italia datorită faptului că au intrat în mod ilegal. În al doilea rând, trebuie să vedem cine nu respectă legile și normele din Italia. Nu au niciun drept să rămână în Italia cei care nu respectă legea italiană datorită faptului că au venit aici din propria voință. Nu i-am invitat noi, au venit ei la noi. Și trebuie neapărat să respecte legile.

În al treilea rând, trebuie să ne ocupăm de cei care vor să schimbe rădăcinile noastre și cultura noastră. Noi nu putem să acceptăm să vină cineva din străinătate să ne învețe cum trebuie să trăim. Ăștia sunt cei pentru care noi propunem «remigrarea». Nu pentru cei care vin aici să muncească și să fie cetățeni onești”, a spus Roberto Vannacci.

Declarațiile sale vin la o zi după ce lidera AfD din Germania, Alice Weidel, a lansat un atac dur și direct la migranții români, pe care i-a acuzat că „jefuiesc sistemul social”.

Roberto Vannacci, italianul al cărui nume apare în stenogramele din dosarul întocmit de DIICOT pe numele lui Călin Georgescu, este un fost general de armată italian, ales europarlamentar pe listele politicianului suveranist Matteo Salvini și care acum și-a format o nouă formațiune de extremă dreapta care e văzută drept o amenințare directă la adresa actualului guvern al Giorgiei Meloni.

Sondajele de opinie din vară au arătat că noul partid al lui Vannacci, Futuro Nazionale, are deja 7,6% din voturi, partidul fiind lansat anul acesta, după ce s-a rupt de Ligă, partidul de extremă dreapta al viceprim-ministrului Matteo Salvini, al cărui nume e și el menționat în stenogramele DIICOT.

Futuro Nazionale e sprijinit inclusiv de alegătorii care anterior susținuseră coaliția de dreapta a lui Meloni. Unii analiști suspectează influența rusă în ascensiunea lui Vannacci, mai ales după ce Meloni l-a forțat pe Salvini, altădată și el un admirator fervent al lui Vladimir Putin, să se alinieze cu sprijinul ei pentru Kiev.

Soției sa este o româncă, Camelia Mihăilescu, fiica unui ofițer de carieră al Armatei Române. Românca lucra ca arhivist la Academia Militară din București atunci când Vannacci a cunoscut-o în timpul unei călătorii a acestuia în România.

Mihăilescu a declarat, în 2023, că timpul petrecut de cuplu și de cele două fiice ale lor la Moscova a fost „unul dintre cele mai fantastice” din viața ei.