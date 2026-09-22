Cine e Roberto Vannacci, italianul din dosarul lui Călin Georgescu: E căsătorit cu o româncă și e „calul troian” al lui Putin în Italia

Roberto Vannacci, liderul partidului de extremă-dreapta Futuro Nazionale, din Italia. Foto: Profimedia Images

Roberto Vannacci, italianul al cărui nume apare în stenogramele din dosarul întocmit de DIICOT pe numele lui Călin Georgescu, este un fost general de armată italian, ales europarlamentar pe listele politicianului suveranist Matteo Salvini și care acum și-a format o nouă formațiune de extremă dreapta care e văzută drept o amenințare directă la adresa actualului guvern al Giorgiei Meloni, conform unei analize Financial Times (FT).

Când prețurile la benzină din Italia a atins în această vară cea mai mare valoare înregistrată în ultimii 3 ani, controversatul politician italian de dreapta Roberto Vannacci și-a întrerupt vacanța, pentru a da vina pe Ucraina pentru această situație. Fără cămașă și purtând un pandantiv cu o secure cu tăiș dublu - simbol al grupării neo-fasciste italiene Ordine Nuovo -, fostul atașat militar al Italiei la Moscova a susținut că loviturile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol au făcut ca prețurile la combustibil să „zboare spre cer”.

Într-un clip postat pe rețelele sociale, Vannacci a prezentat și soluția pentru scăderea prețurilor la benzină: „Opriți livrarea de arme și bani Ucrainei. Trebuie doar să avem curaj - ceea ce mulți nu au”.

Declarațiile lui Vannacci au deschis un nou front împotriva premierei Giorgia Meloni și reprezintă o provocare directă la adresa politicii sale externe, extrem de favorabile Ucrainei. În plus, acuzațiile lui Vanacci se asemănau extrem de mult cu retorica Moscovei.

Punctele de vedere și opiniile lui Vannacci sunt perfect aliniate Kremlinului, inclusiv apelul de a relua afacerile și comerțul cu Rusia. Atitudinea lui Vannacci amenință astfel campania de realegere a lui Meloni.

„Fără Vannacci, aș fi pariat destul de sigur pe realegerea lui Meloni”, a spus Giovanni Orsina, șeful departamentului de științe politice de la universitatea Luiss din Roma. „Cu Vannacci, lucrurile sunt mult mai complicate și greu de prezis”.

Vannacci este suspectat că este un „proiect rusesc”

Sondajele de opinie din vară au arătat că noul partid al lui Vannacci, Futuro Nazionale, are deja 7,6% din voturi, partidul fiind lansat anul acesta, după ce s-a rupt de Ligă, partidul de extremă dreapta al viceprim-ministrului Matteo Salvini (al cărui nume e și el menționat în stenogramele DIICOT).

Futuro Nazionale e sprijinit inclusiv de alegătorii care anterior susținuseră coaliția de dreapta a lui Meloni. Unii analiști suspectează influența rusă în ascensiunea lui Vannacci, mai ales după ce Meloni l-a forțat pe Salvini - altădată și el un admirator fervent al lui Vladimir Putin - să se alinieze cu sprijinul ei pentru Kiev.

„Avem această suspiciune că el este un proiect rusesc,” spune Nona Mikhelidze, senior fellow la Institutul pentru Afaceri Internaționale din Roma.

Într-o analiză recentă, Consiliul European pentru Relații Externe l-a numit pe Vannacci „un cal troian al influenței rusești din interiorul Italiei”.

Vannacci nu a răspuns la solicitările Financial Times de a comenta în legătură cu presupusele sale legături cu Rusia. Un purtător de cuvânt al partidului Futuro Nazionale a spus că viziunea partidului asupra Rusiei este „foarte clară” și că susține „pacea în Ucraina” în loc de un „război inutil”.

Într-un manifest politic recent publicat, partidul subliniază „importanța redeschiderii canalelor cu Federația Rusă” pentru a reduce costurile energiei pentru italieni. De asemenea, partidul lui Vannacci consideră că Italia ar trebui să reevalueze toate angajamentele sale internaționale, inclusiv posibilitatea de a se retrage din NATO. „Niciun subiect sau opțiune nu ar trebui considerat un tabu politic”, susține formațiunea politică.

Alte idei extreme ale Futuro Nazionale includ deportări în masă, acordarea mai multor voturi la alegeri părinților cu copii mici și promovarea „patriarhiei mediteraneene”, care „formează bărbați puternici capabili să își controleze emoțiile”.

Vannacci s-a îndrăgostit și căsătorit cu o româncă, arhivist la Academia Militară din București și mare iubitoare de Moscova

Afinitatea lui Vannacci pentru Rusia a ieșit la iveală atunci când a fost numit la Moscova în postul de atașat militar al Italiei, la începutul anului 2021, după o carieră militară de parașutist, care a inclus și misiune externe în Irak și Afganistan și în urma căreia a obținut gradul de general.

Vannacci a încercat să determine Roma să reia cooperarea militară cu Moscova după ce NATO a rupt legăturile cu Rusia, ca răspuns la anexarea Crimeei de către Rusia în 2014.

Vannacci îi datorează, de asemenea, soției sale românce, Camelia Mihăilescu, „stimularea” interesului său pentru viața și cultura rusă, notează FT. Fiica unui ofițer de carieră al armatei române românca lucra ca arhivist la Academia militară din București atunci când Vannacci a cunoscut-o în timpul unei călătorii a acestuia în România.

Mihăilescu a declarat în 2023 că timpul petrecut de cuplu și de cele două fiice ale lor la Moscova a fost „unul dintre cele mai fantastice” din viața ei.

În mai 2022, Vannacci a fost printre cei 24 de diplomați italieni expulzați din Moscova după ce Roma a dat afară un grup de diplomați ruși. Ulterior, el a preluat conducerea Institutului de Geografie Militară al Italiei. Apoi, în august 2023, generalul puțin cunoscut a devenit faimos după publicarea unei cărți scandaloase - „Lumea cu susul în jos” -, cu atacuri la adresa feminismului, homosexualității și diversității etnice, concomitent cu laude la adresa Rusiei. Vannacci a fost înlăturat din funcție și suspendat 11 luni, înainte de a părăsi în cele din urmă forțele armate.