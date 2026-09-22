Dilema lui Merz: Germania are nevoie de reforme dure pentru relansarea economiei, dar măsurile nepopulare duc la creșterea AfD

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și liderul partidului creștin-democrat CDU. Foto: Getty Images

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se confruntă în aceste zile cu următoarea dilemă: trebuie să adopte reforme nepopulare, pentru a revitaliza economia germană. Aceste reforme îi îndepărtează însă tot mai mult pe alegători de partidul său - Uniunea Creștin-Democratică (CDU) și fac să crească numărul de voturi în favoarea partidului de extremă dreapta AfD, se arată într-o analiză Politico.

În ziua care a urmat celei mai mari înfrângeri electorale a conservatorilor săi din istoria Germaniei postbelice, după victoria AfD în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Merz a admis că una din principalele cauze ale eșecului a reprezentat-o nepopularitatea reformelor propuse de guvernul său. Dar nu a prezentat, în același timp, un plan clar despre ce intenționează să facă în legătură cu asta.

AfD a provocat zilele trecute un nou șoc după câștigarea alegerilor în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, al doilea land câștigat de formațiunea de extremă dreapta după victoria zdrobitoare din Saxonia-Anhalt de acum trei săptămâni.

Șocul cel mare al alegerilor din Pomerania a fost însă provocat de faptul că partidul lui Merz - CDU - nu a reușit să treacă nici măcar pragul electoral la aceste alegeri regionale.

Liderii Uniunii Creștin-Democrate a lui Merz și-au demonstrat public marți susținerea pentru cancelarul și planul său de reforme, în ciuda îngrijorării tot mai mari existente în interiorul partidului că actuala sa conducere ar putea să ducă rapid la declinul formațiunii.

În realitate, creștin-democrații germani au puține opțiuni. Alternativa - înlocuirea lui Merz - este prea riscantă, într-un moment în care AfD conduce în sondaje, iar Kremlinul amenință Europa în termeni tot mai agresivi.

Merz a sugerat că recunoaște amploarea semnalelor de alarmă din interiorul partidului său.

„Aceasta este o lovitură severă și repercusiunile ei se vor resimți pentru mult timp,” a spus Merz despre rezultatul alegerilor din Pomerania, unde CDU a fost eliminată din parlamentul de stat, după ce a obținut doar 4,9% din voturi, sub pragul de 5%.

Sondaj de opinie: 81% din germani se declară îngrijorați de „securitatea lor financiară”

Merz a anunțat că și-a programat mai multe întâlniri cu liderii CDU și cu premierii landurilor germane, în zilele următoare în încercarea găsirii unor soluții.

„Vrem să avansăm procesul de reformă, dar știm că trebuie să oferim oamenilor răspunsuri la îngrijorările și temerile lor,” a spus Merz. „Multe persoane sunt îngrijorate de locurile lor de muncă, familiile lor, pensiile lor și sistemul public de sănătate. Este sarcina istorică a coaliției noastre din Berlin de a pregăti țara noastră să facă față tuturor acestor provocări în anii care vin”, a spus cancelarul Germaniei.

Economiștii susțin că reformele pe care le vrea Merz, cum ar fi revizuirea schemelor publice de pensii și sănătate pentru a le face mai sustenabile pe măsură ce populația țării îmbătrânește rapid și costurile cresc vertiginos, sunt esențiale pentru a revigora competitivitatea Germaniei.

Guvernele anterioare ale Germaniei au evitat să abordeze astfel de reforme tocmai din cauza riscurilor politice pe care le-ar presupune adoptarea unor măsuril precum creșterea vârstei de pensionare și reducerea beneficiilor de asigurări de sănătate.

Merz s-a înhămat însă la această sarcină. El s-a autointitulat „cancelarul reformei” și susține că abordează o problemă generațională comparabilă cu reconstrucția Germaniei de după al Doilea Război Mondial.

Dar reacția alegătorilor germani la această reformă - și la tonul pe care Merz l-a adoptat pentru a-i promova necesitatea - a fost una extrem de negativă.

La sfârșitul lunii august, un sondaj realizat de Fundația Hans Böckler și comandat de asociația sindicatelor germane a arătat că aproximativ 81% dintre respondenți erau îngrijorați pentru securitatea lor financiară ca urmare reformelor guvernamentale.

Același sondaj a constatat că 42% își reduc cheltuielile de consum din cauza acestor temeri.

„În acest moment, platforma noastră nu atrage pe foarte mulți oameni,” a declarat ministra Educației (și membra CDU), Karin Prien.

Actuala coaliție de partide condusă de Merz are o majoritate foarte firavă în Bundestag - parlamentul german

Pentru mulți conservatori, încercarea de a candida la conducere într-o perioadă de instabilitate globală profundă este pur și simplu prea riscantă. Efortul ar putea declanșa din greșeală o alegerile sau, dimpotrivă, ar putea întări AfD, ceea ce ar face ca orice nou cancelar instalat fără alegeri să fie, cu siguranță, nedemocratic.

Asta face întrebarea despre cum va remodela Merz inițiativa sa de reformă cu atât mai importantă. Dar efortul de a impune reformele nu va deveni neapărat mai ușor, mai ales că coaliția lui Merz are doar o majoritate de 12 voturi în Bundestag.

„Dacă cetățenii țării noastre percep reformele ca ceva care le amenință viața și conduce doar la deteriorare, atunci nu doar comunicarea noastră trebuie să se îmbunătățească, ci și în anumite domenii substanța reformelor în sine,” a spus ministrul finanțelor (membru SPD), Lars Klingbeil.

În același timp, AfD pune presiune pe Merz, pentru a ataca politica sa de a impune un „cordon sanitar” împotriva ajungerii la guvernare a extremei drepte. În 2027, în Germania sunt programate alte cinci alegeri regionale, iar AfD este în prezent cel mai popular partid din Germania, conform sondajelor de opinie.