Merz, zguduit de victoria AfD în Saxonia: „O răsturnare tectonică”. „Nu putem pur și simplu să revenim la normal”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a făcut primele declarații după victoria extremei drepte în land-ul Saxonia-Anhalt, rezultat pe car l-a numit o „răsturnare tectonică”. Șeful guvernului german a spus că țara „nu mai poate pur și simplu să revină la normal” după ce extrema-dreaptă a reușit să câștige din nou alegeri în Germania după 1945. Merz a vorbit și despre perspectiva formării unui „guvern de extremă dreapta” și despre un „prim-ministru de land de extremă dreapta”, relatează Bild.

„Avem o constituție solidă, avem toate instrumentele necesare pentru a o apăra în fața unui guvern de land de extremă dreapta, dar asistăm la un cutremur tectonic al sistemului nostru de partide”, a spus cancelarul german.

Merz a spus și că nici Germania, nici partidul, nici el nu pot „trece pur și simplu mai departe” după ce extrema dreaptă a câștigat alegeri la un scor atât de mare. Totuși, liderul german nu a dat de înțeles că ar intenționa să demisioneze din funcție.

„Acest lucru zguduie partidul nostru din temelii. Nu putem trece pur și simplu mai departe, nici eu, nici guvernul federal”.

Totuși, Merz și-a făcut și autocritica.

„Nu am reușit să găsim o cale de a ajunge la oameni la nivel emoțional”, a spus el, adăugând că celor de la CDU le lipsește „sprijinul emoțional al populației”.

„Nu putem ignora acest lucru. CDU a pierdut alegerile într-un mod dramatic. Acest rezultat reprezintă o ruptură profundă pentru partid”.

Merz anunță că păstrează „cordonul sanitar”. CDU nu negociază cu extremiștii AfD

Situația în care se află formațiunea de centru-dreapta a lui Merz este una dificilă, mai ales în condițiile în care CDU este principalul pierzător din înfruntarea cu AfD în Saxonia-Anhalt.

Dar, Merz a făcut și un apel la unitate.

„Vom reuși doar dacă discutăm deschis despre probleme în cercul de conducere”, a spus el. Dar partidul trebuie, de asemenea, să rămână unit. Fiecare membru ar trebui să fie conștient de faptul că „prin declarații publice îndreptate împotriva partidului” aduce prejudicii CDU, a mai spus cancelarul german.

Obiectivul AfD este „distrugerea completă a CDU”, a mai spus el. Cu această formațiune „nu poate exista nicio colaborare”. CDU rămâne ferm ancorată „în moștenirea lui Adenauer și Kohl”.

Premierul actual din Saxonia-Anhalt, învins în alegeri, s-a declarat „profund dezamăgit”. Sondajele indicaseră rezultate mai bune. AfD a folosit, însă, „alte mecanisme” în desfășurarea campaniei, iar brutalitatea atacurilor sale a fost fără precedent. Populației „nu i-a păsat”. În acest fel, AfD a reușit să mobilizeze și mulți alegători care în mod normal nu votează. „Doare enorm, dar trebuie să acceptăm rezultatul”, a concluzionat el.

„Seismul” din Germania

„Seismic”, un „cutremur socio-politic”, „un moment de cotitură pentru Germania” – așa a fost descris de analiști politici și de sursele de presă internaționale momentul victoriei partidui german de extremă dreapta, AfD.

Saxonia-Anhalt este unul dintre cele mai mici land-uri ale Germaniei. Ca populație, ea are 1,7 milioane din cei 59 de milioane de votanți eligibili germani.

Cât de semnificativ poate fi rezultatul din această regiune, în condițiile în care AfD oricum nu a reușit să obțină o majoritate pentru a guverna land-ul, chiar dacă a câștigat categoric alegerile.

Răspunsul este: Foarte semnificativ.

În primul rând, chiar dacă votul a avut loc la nivel regional, el va afecta și nivelul național. Victoria AfD pune și mai multă presiune pe coaliția de guvernare de la Berlin, deja puternic afectată de multiple crize.

Ar putea inclusiv să fie „ultimul cui în sicriul” politic al cancelarului Friedrich Merz, deja foarte nepopular după doar un an și jumătate de guvernare.

Situația din Saxonia-Anhalt nu va face decât să slăbească și să distragă și mai mult Germania, cea mai mare economie europeană, într-o perioadă de mare criză continentală și globală, în timp ce Europa se străduiește să mențină îndiguită o Rusie agresivă și în timp ce capriciile „tarifare” ale lui Donald Trump zguduie economia globală.

Victoria extremiștilor de dreapta pune Germania și în fața unei discuții istorice importante. Este pentru prima dată când neofasciștii câștigă alegeri aici, după 1945.

Autoritățile germane au desemnat deja partidul ca fiind anti-democratic, iar mai multe facțiuni din interiorul formațiunii, inclusiv în Saxonia-Anhalt, au fost desemnate extremiste de dreapta.

Este cunoscut deja că AfD-ul este foarte popular în fosta RDG, însă acum câștigă în sondaje și la nivel național.