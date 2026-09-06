S-au deschis urnele în alegerile cruciale din landul german Saxonia-Anhalt. Extremiștii AfD au șanse să ajungă la guvernare

Secţiile de votare s-au deschis în Saxonia-AnhaltPublicat acum 1 minut
Secţiile de votare s-au deschis duminică dimineaţă la ora 8:00 (ora 9 în România) în landul estic Saxonia-Anhalt pentru scrutinul regional în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este favoritul clar şi ar putea ajunge la putere pentru prima dată în istoria sa, informează DPA, citată de Agerpres.
Aproape 1,7 milioane de alegători sunt așteptați până la ora 18:00 (19:00 în România) să-şi aleagă reprezentanţii în aceste alegeri cruciale pentru coaliţia federală a cancelarului conservator Friedrich Merz, tot mai nepopular.
După închiderea urnelor începe numărătoarea voturilor, iar ofiţerul de circumscripţie electorală aşteaptă un rezultat final provizoriu luni dimineaţă, devreme.
Alegătorii votează pentru componenții unui nou parlament de land în Magdeburg. Aceştia au un prim vot pentru un candidat direct şi un al doilea vot pentru un partid.
Parlamentul alege apoi un premier de land, la o dată ulterioară.
Toate sondajele de opinie arată că extremiștii AfD sunt creditați cu aproape 42%, cu mult înaintea creştin-democraţilor.
AfD a sărbătorit la Magdeburg sfârșitul campaniei electoralePublicat acum 8 ore si 51 minute
AfD a sărbătorit, la Magdeburg, sfârșitul campaniei electorale, relatează Bild. Alice Weidel a fost prezentată drept viitorul cancelar al Germaniei și a fost celebrată ca o vedetă pop, potrivit publicației.
Ea a spus că nu a mai trăit niciodată o asemenea campanie. A avut un discurs scurt, în care i-a mulțumit „cu condescendență”, scrie Bild, co-președintelui AfD, Tino Chrupalla. Weilder le-a mulțumit, de asemenea, participanților la campanie, politicienilor și alegătorilor. A făcut apoi un inventar al presupuselor greșeli din politica germană, l-a salutat apoi pe Ulrich Siegmund și a părăsit scena în aplauze.
Ulrich Siegmund a fost întâmpinat cu scandări „Uli” și a fost aplaudat frenetic, potrivit Bild. El le-a mulțumit, ironic, celor care i-au făcut „cea mai bună campanie”: cancelarul Friedrich Merz, televiziunea publică și Der Spiegel. „Iată, aici se află cel mai periculos om din Germania”, a spus Siegmund. A spus că este mândru și recunoscător.
Culmea, la evenimentul AfD un membru din Biroul Executiv al partidului, Dennis Hohloch, s-a plâns că elevii sunt îndoctrinați în școli. Ei învață „că e bine să fii gay, că e bine să fii diferit”. „Nu, e bine să fii normal și să fii tolerant față de cei care nu sunt”, a spus el.
Alice Weidel, lidera partidului, este lesbiană. Ea are o parteneră de viață, alături de care a adoptat doi băieți.
Proteste uriașe înainte de alegerile din GermaniaPublicat acum 10 ore si 41 minute
În ziua de dinaintea alegerilor din Germania, în regiunea Saxonia-Anhalt au fost anunțate 12 proteste și demonstrații, potrivit Deutsche Welle.
Mii de oameni au ieșit în stradă, în Magdeburg, unde AfD își sărbătorea sfârșitul campaniei, pentru a participa la „Festivalul Democrației”. Oamenii au venit la marș cu pancarte pe care au scris „mai multă iubire, mai puțină ură”, „viața e mai bună fără naziști” și „și cartoful are origine străină”.
Organizat de o coaliție numită „Saxonia-Anhalt: Deschisă către lume”, marșul a fost convocat pentru susținerea valorilor democrației, diversității și incluziunii, înaintea alegerilor regionale în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) conduce detașat în sondajele de opinie.
Serviciul federal de informații al Germaniei a catalogat filiala AfD din Saxonia-Anhalt drept organizație extremistă de dreapta.
În același timp, la Halle, între 2.300 și 2.400 de extremiști de stânga au ieșit în stradă. Ei au cerut libertate pentru „Banda Ciocanului”, ai cărei membri au atacat brutal mai multe persoane la Budapesta în 2023. În timpul protestului, un incident aproape că a declanșat intervenția polițiștilor: mai mulți activiști au lansat artificii de pe acoperișul unei clădiri și au desfășurat un banner mare. Pe acesta era vizibil clar cuvântul „Antifa”, potrivit Bild.
Cum se va decide rezultatul la alegerile din Saxonia-Anhalt03 Sep
Șansele ca principalul candidat al AfD, Ulrich Siegmund, să devină premierul land-ului depind de capacitatea celorlalte partide care se opun extremei drepte de a obține suficiente voturi pentru a intra în parlament.
Sondajele arată că FDP riscă să nu treacă pragul electoral, dar dacă atât SPD, cât și Verzii depășesc pragul minim de 5%, voturile lor, alături de cele ale CDU și ale partidului de extremă stânga Die Linke, ar putea împiedica AfD să formeze guvernul.
Cu excepția micului partid de extremă stânga BSW, despre care sondajele arată că este puțin probabil să treacă pragul de 5%, toate celelalte formațiuni au exclus intrarea într-o coaliție cu AfD. La rândul său, partidul de extremă dreapta a spus că vrea să guverneze singur.
Sondajele arată că actualul premier CDU al landului, Sven Schulze, îl devansează pe Siegmund în preferințele alegătorilor pentru funcția de șef al guvernului regional. Nu este clar, însă, dacă Schulze ar putea forma un guvern.
O coaliție cu SPD și Verzii s-ar putea să nu fie suficientă pentru obținerea unei majorități, iar CDU a exclus o alianță cu Die Linke. Partidul nu a explicat cum ar putea forma o majoritate fără sprijinul acestuia.
O posibilitate ar fi un guvern minoritar condus de Schulze, care să depindă de susținerea tacită a Die Linke. În landul vecin Turingia, un premier CDU aflat la conducerea unei coaliții cu SPD și BSW depinde de cooperarea partidului de opoziție Die Linke pentru adoptarea legilor.
Un alt element de incertitudine este numărul de mandate din parlamentul landului, Landtag, care are minimum 83 de locuri, dar poate ajunge la un număr mai mare în funcție de distribuția voturilor. În prezent, parlamentul regional are 97 de membri.
Acest lucru se datorează sistemului care combină mandatele câștigate direct în circumscripții uninominale cu cele distribuite proporțional în funcție de voturile obținute de listele de partid.
Dacă un partid câștigă mai multe dintre cele 41 de mandate de circumscripție decât i-ar reveni proporțional în funcție de procentul total de voturi, își păstrează aceste locuri sub forma așa-numitelor mandate excedentare. Celorlalte partide li se acordă apoi mandate compensatorii suplimentare pentru a păstra proporționalitatea.
Merz: Dacă AfD câștigă, land-ul va avea de suferit03 Sep
Cancelarul german, Friedrich Merz, a avertizat că o victorie a AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt ar descuraja companiile străine să investească în această regiune.
„Nu îmi pot imagina investitori internaționali participând la ceremonia de inaugurare a unei noi fabrici alături de un ministru-președinte al AfD, pentru a construi noi unități de producție și a înființa noi afaceri în Saxonia-Anhalt”, a declarat Merz pentru televiziunea publică ARD.
„Totuși, aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia alegătorii din Saxonia-Anhalt. Land-ul va avea de suferit considerabil dacă lucrurile se vor desfășura așa cum ne temem acum că s-ar putea întâmpla”, a adăugat cancelarul german.
Toate principalele partide au declarat că nu vor forma o coaliție cu AfD. În aceste condiții, actualul premier al land-ului, creștin-democratul Sven Schulze, ar putea încerca să formeze o coaliție proprie sau să conducă un guvern minoritar, pe baza unei forme de acord de cooperare cu alte partide.
Merz, care a exclus în repetate rânduri orice formă de cooperare atât cu AfD, cât și cu partidul de extremă stânga Die Linke, a refuzat să spună ce va face CDU în cazul în care AfD nu va obține majoritatea absolută.
„Vom analiza situația în funcție de rezultatul alegerilor și vom face tot ce putem pentru a împiedica Saxonia-Anhalt să ajungă pe mâna radicalilor”, a declarat Merz.
Cum ar putea arăta o Germanie în epoca AfD03 Sep
Alegerile parțiale regionale din Germania, de duminică, ar putea fi definitorii pentru politica germană din următorii ani pentru că este probabilă revenirea la putere în țară, pentru prima oară de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, a extremei drepte. Pe 6 septembrie, Ulrich Siegmund, unul dintre principalii lideri regionali ai AfD-ului, este creditat cu șanse mari de a obține o victorie categorică în land-ul Saxonia-Anhalt. Dacă partidul său obține majoritatea absolută în parlamentul land-ului, Siegmund va deveni premier, iar formațiunea va fi reușit să străpungă „cordonul sanitar” care a ținut-o în afara tuturor guvernelor federale și regionale de la înființarea sa, în 2013. Ar fi un succes istoric pentru AfD și un șoc pentru sistemul politic german.
În calitate de premier al landului, una dintre primele responsabilități ale lui Siegmund ar fi preluarea, pentru un an, a președinției prin rotație a reuniunilor periodice ale premierilor celor 16 landuri germane. Această funcție presupune de obicei o vizită la Berlin și o apariție comună în fața presei alături de cancelar.
A spune că Germania ar intra pe un teren necunoscut ar fi puțin spus. „AfD pune sub semnul întrebării deciziile fundamentale luate de Republica Federală Germania începând din 1949”, declara Merz cândva.
Cancelarul nu este singurul îngrijorat. Toate celelalte partide importante și o mare parte a presei germane consideră AfD o amenințare la adresa ordinii liberale construite în Germania după război.
Dacă partidul va ajunge pentru prima dată la putere într-un land, establishment-ul politic nu îl va mai putea ține pur și simplu la distanță. Relații normale ar putea fi excluse, cel puțin pentru viitorul apropiat, dar sistemul federal german impune un nivel minim de cooperare și sprijin reciproc loial între diversele „etaje” ale autorității statale germane.
Dar cum ar gestiona establishment-ul german un land guvernat de AfD?
Politico scria, în august, că a adresat această întrebare oficialilor guvernului federal și mai multor guverne regionale. Reticența în a răspunde a fost uimitoare, în special în rândul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul de centru-dreapta al lui Merz, și al formațiunii sale surori din Bavaria, Uniunea Creștin-Socială (CSU). Politicieni importanți ai celor două partide și miniștri regionali fie au refuzat să comenteze, fie nu au dorit să fie citați cu numele.
CDU și CSU dominau cândva spațiul politic de centru-dreapta. Astăzi, AfD le erodează electoratul. Miniștrii regionali social-democrați și ecologiști au fost mai dispuși să discute public despre posibile strategii.
Discuțiile jurnaliștilor Politico cu politicienii germani au fost dominate de o singură preocupare: securitatea internă, în special protejarea informațiilor secrete, având în vedere că AfD pledează pentru relații mai apropiate cu Rusia putinistă.
Potrivit social-democratului Georg Maier, ministrul de interne al land-ului Turingia, partidul lui Siegmund are „canale bune” către Moscova. „Dacă AfD va da premierul Saxoniei-Anhalt, la Kremlin vor sări dopurile de șampanie”.
Deși nu există încă un plan clar pentru limitarea influenței unui guvern AfD, la Berlin și în mai multe capitale de land discuțiile au depășit deja cu mult nivelul pur teoretic.
AfD-ul este pe cale să „străpungă” cordonul sanitar al politicii germane03 Sep
Germania se apropie de un moment politic cu miză uriașă, în contextul ascensiunii extremei drepte. Alegerile din landul Saxonia-Anhalt ar putea aduce AfD la conducerea unui land pentru prima dată, scenariu care ar putea declanșa o criză politică la Berlin și ar putea avea consecințe dincolo de granițele Germaniei, potrivit unei analize Politico.
Ulrich Siegmund, candidatul principal al partidului de extremă dreapta în alegerile din Saxonia-Anhalt, ar putea deveni primul lider regional din partea AfD, în cazul unei victorii la scrutinul din 6 septembrie. În acest context, săptămânalul german Der Spiegel l-a prezentat pe coperta sa sub titlul, scris cu litere îngroșate, „Cel mai periculos om din Germania”, chiar sub fotografia lui Siegmund.
Miza este cu atât mai mare cu cât AfD conduce detașat în sondaje în acest land din estul Germaniei, iar o victorie a partidului ar putea avea consecințe politice importante pentru întreaga țară.
Cu un scor de 42% în sondajele din Saxonia-Anhalt, este acum aproape sigur că AfD va ieși cea mai puternică forță în aceste alegeri regionale, aproape dublu față de sprijinul acordat Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cancelarului Friedrich Merz. Partidul Stângii, o altă formațiune antisistem, ocupă locul al treilea în sondaje, în timp ce partenerii de coaliție ai lui Merz, social-democrații (SPD), abia depășesc pragul de 5%, conceput inițial pentru a ține extremiștii în afara Parlamentului, iar Verzii se mențin periculos de aproape de această limită.
Calculul electoral este complicat, dar crucial. Dacă SPD și Verzii trec pragul, diversele partide mainstream ar putea strânge suficiente mandate pentru a forma guvernul landului. Dacă nu reușesc, AfD va putea guverna fie singură, fie, posibil, cu sprijinul formațiunii de stânga radicală și conservatoare din punct de vedere social Alianța Sahra Wagenknecht, care se află, de asemenea, imediat sub pragul de 5%.
Cancelarul german, Friedrich Merz, a avertizat că o victorie a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, programate pe 6 septembrie, ar descuraja companiile străine să investească în această regiune