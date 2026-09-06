S-au deschis urnele în alegerile cruciale din landul german Saxonia-Anhalt. Extremiștii AfD au șanse să ajungă la guvernare

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Secţiile de votare s-au deschis duminică dimineaţă la ora 8:00 (ora 9 în România) în landul estic Saxonia-Anhalt pentru scrutinul regional în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este favoritul clar şi ar putea ajunge la putere pentru prima dată în istoria sa, informează DPA, citată de Agerpres.

Aproape 1,7 milioane de alegători sunt așteptați până la ora 18:00 (19:00 în România) să-şi aleagă reprezentanţii în aceste alegeri cruciale pentru coaliţia federală a cancelarului conservator Friedrich Merz, tot mai nepopular.

După închiderea urnelor începe numărătoarea voturilor, iar ofiţerul de circumscripţie electorală aşteaptă un rezultat final provizoriu luni dimineaţă, devreme.

Alegătorii votează pentru componenții unui nou parlament de land în Magdeburg. Aceştia au un prim vot pentru un candidat direct şi un al doilea vot pentru un partid.

Parlamentul alege apoi un premier de land, la o dată ulterioară.

Toate sondajele de opinie arată că extremiștii AfD sunt creditați cu aproape 42%, cu mult înaintea creştin-democraţilor.