Friedrich Merz avertizează că o victorie a AfD în Saxonia-Anhalt va descuraja investitorii străini: "Landul va avea de suferit"

Friedrich Merz avertizează că o victorie a AfD în Saxonia-Anhalt va descuraja investitorii străini. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că o victorie a partidului de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, programate pe 6 septembrie, ar descuraja companiile străine să investească în această regiune, scrie Reuters. AfD conduce în sondaje, cu 42% din intențiile de vot, față de 22% pentru conservatorii CDU, partidul lui Merz.

„Nu îmi pot imagina investitori internaționali participând la ceremonia de inaugurare a unei noi fabrici alături de un ministru-președinte al AfD, pentru a construi noi unități de producție și a înființa noi afaceri în Saxonia-Anhalt”, a declarat Merz pentru televiziunea publică ARD.

„Totuși, aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia alegătorii din Saxonia-Anhalt. Landul va avea de suferit considerabil dacă lucrurile se vor desfășura așa cum ne temem acum că s-ar putea întâmpla”, a adăugat cancelarul german.

AfD, partid cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație, conduce în prezent detașat în sondajele de opinie. Formațiunea este creditată cu 42% din intențiile de vot, în timp ce CDU, partidul conservator al lui Merz, ar obține 22%, potrivit unui sondaj recent.

Dacă acest nivel de susținere s-ar menține până la alegerile din 6 septembrie, AfD ar fi probabil foarte aproape de obținerea unei majorități absolute în parlamentul regional. Rezultatul final ar putea depinde însă și de partidele mai mici și de capacitatea acestora de a depăși pragul electoral de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Toate principalele partide au declarat că nu vor forma o coaliție cu AfD. În aceste condiții, actualul premier al landului, creștin-democratul Sven Schulze, ar putea încerca să formeze o coaliție proprie sau să conducă un guvern minoritar, pe baza unei forme de acord de cooperare cu alte partide.

Merz, care a exclus în repetate rânduri orice formă de cooperare atât cu AfD, cât și cu partidul de extremă stânga Die Linke, a refuzat să spună ce va face CDU în cazul în care AfD nu va obține majoritatea absolută.

„Vom analiza situația în funcție de rezultatul alegerilor și vom face tot ce putem pentru a împiedica Saxonia-Anhalt să ajungă pe mâna radicalilor”, a declarat Merz.

Pe 6 septembrie, Ulrich Siegmund, unul dintre principalii lideri regionali ai AfD-ului, este creditat cu șanse mari de a obține o victorie categorică în land-ul Saxonia-Anhalt. Dacă partidul său obține majoritatea absolută în parlamentul land-ului, Siegmund va deveni premier, iar formațiunea va fi reușit să străpungă „cordonul sanitar” care a ținut-o în afara tuturor guvernelor federale și regionale de la înființarea sa, în 2013. Ar fi un succes istoric pentru AfD și un șoc pentru sistemul politic german, scrie Politico.

Șefa AfD, partidul german de extremă dreapta, Alice Weidel a declarat, într-un interviu pentru ZDF, că un guvern condus de partidul său ar urmări retragerea Germaniei atât din zona euro, cât și din spațiul Schengen, ar închide granițele țării și ar impune o politică mult mai dură în domeniul migrației. Formațiunea extremistă și pro-rusă continuă să crească în sondaje și ar putea obține pentru prima dată controlul unui guvern de land, după alegerile din septembrie.