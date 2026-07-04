Șefii AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla, au fost realeși. Congresul partidului extremist a scos mii de germani în stradă

1 minut de citit Publicat la 18:07 04 Iul 2026 Modificat la 18:07 04 Iul 2026

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Șefii AfD, partidul extremist pro-rus din Germania, au fost realeși la conducerea formațiunii, în ciuda unei uriașe manifestații antifasciste care a reunit protestatari din toată țara pentru a bloca accesul la congresul partidului, relatează AFP, citată de Agepres.

Delegaţii partidului i-au reales pe cei doi copreşedinţi ai AfD, Alice Weidel şi Tino Chrupalla, cei doi lideri de lungă durată ai formațiunii extremiste. La ultimele alegeri, în 2025, AfD a ocupat locul doi în clasamentul partidelor și a devenit principala forță de opoziție.

„Suntem noul partid popular în Germania”, a susținut Alice Weidel în discursul său. Partidul extremist pro-rus are șanse mai să obțină pentru prima dată conducerea unui guvern regional în alegeri.

Congresul a avut loc în land-ul Thuringia, regiune dominată de AfD. Gruparea din partid care domină regiunea este condusă de controversatul Bjorn Haecke, cunoscut pentru că a făcut apologia naziștilor.

Contrar aşteptărilor, congresul a început la momentul stabilit, în ciuda tentativelor a zeci de mii de manifestanţi antifascişti de a împiedica accesul, blocând principalele axe rutiere şi perturbând transporturile publice.

În jur de 31.000 de persoane s-au îndreptat spre oraş în enorme convoaie de autobuze, potrivit poliţiei, cel puţin 50.000 de potrivit organizatorilor.

Alianţa contra-manifestanţilor numită „Rezistenţă” a blocat accesul în oraş, unii manifestanţi au coborât în rapel de pe un pod de pe autostradă, în timp ce mai multe grupuri se adunau pe principalele străzi şi în pieţele din centru, potrivit jurnaliştilor AFP.

În deschiderea congresului, Tino Chrupalla i-a criticat pe manifestanţi, spunând că ei au fost „aduşi aici din toată ţara de partidele estasblishment-ului în camioane”.

Partidul extremist ar putea pentru prima oară să pună mâna pe putere, în condiţiile în care alegerile regionale se apropie în estul Germaniei (fosta RDG), bastionul său electoral. Sondajele arată că ar putea câştiga majoritatea absolută în alegerile din septembrie, în landul Saxonia-Anhalt.