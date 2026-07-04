Conferința extremiștilor AfD scoate mii de protestatari în stradă, în Germania. Oamenii au blocat străzile. Poliția intervine

2 minute de citit Publicat la 12:20 04 Iul 2026 Modificat la 12:27 04 Iul 2026

Polița eliberează o bandă de circulație de pe autostrada A 71 de lângă Ingersleben, în urma protestului față de conferința AfD de la Erfurt. Foto: Profimedia Images

Mii de germani au ieșit sâmbătă în stradă în orașul Erfurt, sfidând interdicția anunțată de poliție, pentru a protesta față de conferința partidului de extremă dreapta "Alternativa pentru Germania / AfD", organizată pe plan local, relatează Reuters și DPA, citate de Agerpres.

Conferința anuală a AfD de la Erfurt este planificată să dureze două zile.



Din cauza situației tensionate, autoritățile au anunțat că demonstrațiile rămân interzise pe mai multe căi de acces din jurul clădirii care găzduiește evenimentul extremiștilor de dreapta.

Autoritățile au interzis proteste în zona unde se desfășoară conferința AfD

Anterior, Primăria din Erfurt a făcut apel împotriva unei hotărâri judecătorești care ridicase restricțiile.

Forțele de ordine afirmă că interdicția în legătură cu manifestațiile este în continuare în vigoare până la judecarea apelului.

În paralel cu bătălia judiciară, la Erfurt au sosit peste 200 de autobuze cu protestatari, potrivit poliției.

Mai mult de 1000 de oameni s-au adunat în Piața Gothaer, la vest de centrul orașului, iar pe o șosea și pe o autostradă s-au format blocaje.

O purtătoare de cuvânt a poliției a declarat că un birou al AfD din circumscripție și mai mulți polițiști au relatat despre atacuri cu materiale pirotehnice și cu vopsea pe un bulevard de la sud de centrul orașului.

Delegații AfD începuseră deja să sosească, sâmbătă, la centrul expozițional unde conferința era programată să înceapă la ora locală 10 (ora 11 în România), după cum a relatat corespondentul publicației Die Welt (secvențele următoare).

? Breaking: Lobby vorm großen Messesaal beim AfD-Parteitag schon gut gefüllt mit 540 von 600 angemeldeten Delegierten, laut AfD. Parteitag soll pünktlich beginnen. Blockaden scheinen so gut wie wirkungslos gewesen zu sein. Ganz anderes Bild als die letzten Jahre. @welt #erfurt pic.twitter.com/xtMRWGML1m — Gerrit Seebald (@garstigergerrit) July 4, 2026

AfD conduce în intențiile de vot în Germania

AfD a ajuns cel mai mare partid de opoziție din Germania, după ce a obținut la alegerile parlamentare de anul trecut cel mai bun rezultat al forțelor de extremă dreapta după cel de-al Doilea Război Mondial.

În prezent, formațiunea politică se menține în fruntea preferințelor electoratului, cu un avans de cinci puncte procentuale, în timp ce partidele coaliției de guvernare pierd teren.

Datele provin din sondajul Deutschlandtrend publicat săptămâna aceasta și realizat pentru postul public ARD.

Blocul conservator CDU (Uniunea Creștin Democrată a cancelarului Friedrich Merz) - CSU (Uniunea Creștin Socială) este creditat cu 22% din intențiile de vot, în scădere cu un punct procentual față de sondajul precedent.

AfD se menține la 27%.

Partidul Social Democrat (SPD), al doilea partid de guvernământ, pierde un punct procentual, ajungând la 12%.

Verzii (15%) și Die Linke (Stânga) (11%) câștigă fiecare un punct procentual.