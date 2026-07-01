„Democrația e sub un asalt permanent”. Serviciile secrete spun că în Germania sunt aproape 60.000 de extremiști de dreapta

2 minute de citit Publicat la 16:02 01 Iul 2026 Modificat la 16:02 01 Iul 2026

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Extremiștii de dreapta rămân cea mai mare amenințare la adresa democrației germane, iar numărul lor a crescut semnificativ la 58.700 anul trecut, conform serviciului german de informații interne, citat de BBC.

E vorba de o creștere cu mai mult de 8.000 față de anul precedent, a anunțat agenția în raportul său anual, adăugând și că violența din partea extremei stângi este și ea în creștere și că poate fi considerată un semnal de alarmă pentru statul de drept din Germania.

Democrația germană este practic sub un „atac permanent” și din interior și din exterior, a spus Sinan Selen, șeful Oficiului Federal pentru Protejarea Constituției (BfV).

Activitățile de spionaj contra Germaniei își au originile în mare parte în Rusia, China și Iran, se mai arată în raport.

Dintre extremiștii identificați, BfV a identificat 5.600 care au o propensiune spre violență.

AfD-ul extremist crește în sondaje

Agenția a mai precizat și că creșterea numărului de extremiști de dreapta este în mare parte o consecință a creșterii partidului Alternativa pentru Germania (AfD), ai cărui membri au ajuns la 70.000 în 2025.

AfD urmează să aibă conferința sa de partid în orașul estic Erfurt, în weekend, iar ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a avertizat cu privire la potențiale violențe în timpul protestelor împotriva evenimentului. Protestele trebuie să se păstreze mereu neviolente, a spus el.

La ultimele alegeri federale, AfD-ul s-a clasat pe locul doi, câștigând un număr record de 152 de mandate în parlamentul de 630. A obținut 20,8% din voturi.

Acum, partidul e în sondaje la aproximativ 40% înainte de scrutinul din land-ul estic Saxonia-Anhalt, care va avea loc în Septembrie. Un astfel de scor ar putea fi suficient pentru a obține o majoritate, ceea ce înseamnă că partidul ar putea pentru prima oară să formeze un guvern regional.

Grupările de extrema dreaptă sunt tot mai concentrate pe influențarea copiilor și tinerilor și recrutează noi membri la concerte de extremă dreapta. Numărul lor a crescut și el și a ajuns să depășească recorduri, conform raportului BfV.

AfD-ul a fost clasificat ca grupare de extremă dreapta anul trecut, însă clasificarea a fost suspendată, în februarie, după ce formațiunea a contestat-o în judecată. Încă se așteaptă verdictul.

Ministerul german de externe și-a apărat decizia la acel moment, după ce șeful diplomației americane, Marco Rubio, a criticat-o și numit-o „tiranie deghizată”. Vicepreședintele JD Vance a criticat și el decizia și a spus că „Zidul Berlinului se reconstruiește”.

Agenția de informații interne încă listează partidul ca „organizație extremistă suspectă”, iar în cel mai recent raport scrie: „Având în vedere creșterea tot mai mare a numărului de susținători, poate fi asumat că numărul indivizilor cu aplecare spre extrema dreaptă în interiorul AfD a crescut în consecință”.

BfV a mai scris că „narațiunile extremiste de dreapta și teoriile conspirației – precum cele ale «schimbului de populației» sau «Teoria Marii Înlocuiri» - sunt deseori adoptate” de AfD și de alte grupări de dreapta.

În raport sau identificat și în jur de 26.000 de extremiști din așa-zisele „Reichsbuerger”, (cetățenii Reich-ului, o grupare monarhică extremistă care susține recrearea Imperiului German – n. red.) sau „Selbstverwalter” (auto-administrația) – grupări extremiste separate de AfD.

Aceste grupări „nu recunosc Republica Federală ca stat, ele resping constituția, legile și autoritățile și propagă frecvent ideologii conspiraționiste și narațiuni antisemite”, se mai arată în raport.