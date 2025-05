Reacţia furioasă a SUA după ce AfD a fost declarată oficial organizaţie extremistă. Rubio: E tiranie degizată. Germania îi dă replica

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a avut vineri seara, o reacţie dură la adresa deciziei Germaniei de a declara AfD drept "organizaţie extremistă de dreapta". Rubio a numit decizia "tiranie deghizată".

"Germania tocmai i-a acordat agenției sale de spionaj noi puteri pentru a supraveghea opoziția. Asta nu e democrație - e tiranie deghizată. Ceea ce este cu adevărat extremist nu este popularul AfD - care a ocupat locul doi în alegerile recente - ci mai degrabă politicile mortale de imigrare a frontierelor deschise ale sistemului, cărora AfD se opune", a scris Marco Rubio pe pagina sa de pe platforma X.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

Postarea sa a generat o replică din partea Ministerului de externe al Germaniei. Tot pe platforma X, acesta a spus că Germania a învăţat din istorie că extremismul de dreapta trebuie oprit:

"Aceasta este democrația. Această decizie este rezultatul unei investigații amănunțite și independente pentru a proteja Constituția și statul de drept. Instanțele independente vor avea ultimul cuvânt. Am învățat din istoria noastră că extremismul de dreapta trebuie oprit"

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.