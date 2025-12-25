Ninge viscolit în ziua de Crăciun, în mai multe zone din țară: S-a depus strat de zăpadă și în București. La Bâlea Lac trece de 30 cm

Ninge viscolit în ziua de Crăciun, în mai multe zone din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prima zi de Crăciun vine cu zăpadă în România. Ninge în mai multe zone din ţară, iar drumarii au ieşit cu utilajele pe şosele unde stratul de zăpadă s-a depus. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă, în special în zonele în care ninge viscolit.

La nivel naţional şeful departamentului pentru situaţii de urgenţă a convocat o şedinţă cu prefecții. La această oră este cod galben de ninsori, vânt şi polei în mai multe zone din ţară.

Strat de zăpadă (ora 8)

9 cm Calafat

7 cm Turnu Măgurele

6 cm Craiova

3 cm București

130 cm Vf. Omu

34 cm Bâlea Lac

26 cm Călimani

15 cm Țarcu

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

„În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, transmite DRDP Craiova.

Drumarii reamintesc că regiunea Olteniei este sub incidenta unui cod galben de ninsori şi vânt puternic.

„Nu vă deplasaţi pe drumurile acoperite cu zăpadă cu autovehiculele neechipate corespunzător”, recomandă ei şoferilor.

„Din cauza zăpezii și a viscolului, începând cu ora 8:00, se instituie filtru rutier la km 16 al DN 67C, la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca. Nu se permite urcarea spre stațiune decât autovehiculelor dotate cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante”, a mai transmis DRPD Craiova.

Echipele de intervenție și utilajele specializate au acţiionat şi pe aeroportuile din ţară pentru a curăța pistele. La Henri Coandă zăpada căzută în această dimineață nu a împiedicat decolările și aterizările.

Meteorologii au anunţat că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Joi, vremea se răceşte semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger. Totodată, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala se află sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei.