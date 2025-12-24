Vreme severă în ajunul Crăciunului. Raed Arafat a convocat ședință de urgență cu prefecții, autoritățile pregătesc intervenții

Foto: Getty Images

Echipajele de deszăpezire din capitală au intrat deja în dispozitiv. În sectorul patru, de exemplu, sunt gata de lucru 98 de utilaje multifuncționale și peste 600 de lucrători ai operatorului de salubrizare și ai autorității locale. Între timp, șeful DSU a convocat o ședință de urgență cu prefecții pentru a pregăti măsurile care vor fi luate în țară.

Primăria Capitalei a anunțat că la nivelul celor șase sectoare, deci pentru tot orașul, sunt pregătiți 2500 de oameni și 500 de utilaje pentru a interveni în caz de nevoie. Se fac pregătiri în toate sectoarele.

Peste 200 de operatori manuali lucrează 24 din 24 pentru a gestiona situația în cazul probabil al intensificării condițiilor meteorologice. Important de precizat este că utilajele vor interveni în cazul în care se depune stratul de zăpadă, iar în cazul în care va exista îngheț se va interveni în zone problematice, precum podurile sau rampele.

Raed Arafat a convocat ședință de urgență cu prefecții

Șeful DSU, Raed Arafat, a organizat o videoconferință cu prefecții din toată țara pentru a discuta măsurile care trebuie luate ca urmare a situației meteo .El a declarat că până la momentul actual „nu sunt probleme deosebite” legate de vremea rea în țară, dar că autoritățile au activat planurile de intervenție. Oficialul a făcut apel la oameni să rămână prudenți și a avertizat cu privire la ceața care s-a așternut peste mare parte din țară.

„Șoferii trebuie să fie foarte atenți la drum”, a mai precizat șeful DSU.

„Până la acest moment, probleme deosebite nu sunt. Astăzi, după o discuție cu domnul ministru Predoiu, am organizat o videoconferință cu prefecții, cu inspectoratele pentru situații de urgență, cu doamna Mateescu de la ANM și cu instituțiile care au rol în gestionarea efectelor în cazul în care se vor agrava”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a făcut câteva recomandări pentru cei care vor să plece la drum în această perioadă, având în vedere vremea rea.

„Să se informeze despre condițiile traficului, condițiile drumului în zona în care merg. În al doilea rând, atenție mare pentru că este ceață în foarte mare parte din țară, așa că oricine este pe drumuri trebuie să fie foarte atent. Respectarea regulilor, atenție la depășiri, atenție la viteză. Este posibil să fie unele zone cu polei, așa că asta este încă un aspect”, a avertizat el.

Ninge în mai multe zone din țară

Decembrie 2025 vine cu vreme de iarnă severă - ninge în mai multe zone din țară și s-a depus deja strat consistent de zăpadă. Drumarii au scos utilajele pe drumurile acoperite.

Sunt aşteptate ninsori puternice în mai multe judeţe. ANM a emis, marți, o avertizare cod galben de viscol pentru perioada 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, pentru mai multe zone ale țării.

„Precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane. Pe DN 67C, zona Rânca, și DN 67D, zona Godeanu, se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Vă reamintim că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori”, au transmis reprezentanții DRPD craiova, pe pagina de Facebook.

Iarna și-a intrat și în drepturi și zona de nord a județului Mehedinți, acolo unde a nins pe parcursul nopții. În comuna Obârșia Cloșani a nins cel mai mult, astfel că drumarii au intervenit pentru deszăpezire.

Ninsorile au ajuns și în Moldova. La Fălticeni, județul Suceava, peisajul este de poveste.

Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă pe mai multe sectoare de drum judeţean, în urma ninsorii care a căzut în cursul nopţii şi continuă să cadă şi miercuri dimineaţă.

Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ, s-a intervenit pe drumurile judeţene DJ 207C Ion Creangă - Valea Ursului, DJ 207D Sagna - Gâdinţi, DJ 156A - DJ 156C Tazlău - Roznov, DJ 159C Ruseni - Rediu - Cândeşti, DJ 155F Izvorul Muntelui - Durău), DJ 158 Siliştea - Secuieni, DJ 159 Valea Ursului - Oniceni - Cucu şi DJ 155I Târgu Neamţ - Totoieşti - Tupilaţi - Bârgăoani - Făurei - Români - Siliştea.

Drumarii au împrăştiat pe aceste sectoare de drum, în noaptea de marţi spre miercuri, circa 45 de tone de material antiderapant.

Pe toate sectoarele cu zăpadă, utilajele acţionează şi miercuri cu material antiderapant şi pentru îndepărtarea ninsorii de pe carosabil.

Nu există porţiuni de drum naţional, judeţean sau comunal cu restricţii privind circulaţia rutieră.