Ninge ca în povești în mai multe zone din țară: S-a depus deja strat de zăpadă. Drumarii au ieșit cu utilajele

<1 minut de citit Publicat la 09:45 24 Dec 2025 Modificat la 09:45 24 Dec 2025

Ninge ca în povești în mai multe zone din țară: S-a depus deja strat de zăpadă. Foto: Antena 3 CNN

Iarna și-a intrat cu adevărat în drepturi: ninge în mai multe zone din țară și s-a depus deja strat consistent de zăpadă. Drumarii au scos utilajele pe drumurile acoperite de omăt.

Sunt aşteptate ninsori puternice în mai multe judeţe. ANM a emis marți o avertizare cod galben de viscol pentru perioada 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, pentru mai multe zone ale țării.

„Precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane. Pe DN 67C, zona Rânca, și DN 67D, zona Godeanu, se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Vă reamintim că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori„, au transmis reprezentanții DRPD craiova, pe pagina de Facebook.

Ninge și la Alba Iulia încă de azi noapte, iar utilajele de deszăpezire au ieșit pe traseu.

Iarna și-a intrat și în drepturi și zona de nord a județului Mehedinți, acolo unde a nins pe parcursul nopții. În comuna Obârșia Cloșani a nins cel mai mult, astfel că drumarii au intervenit pentru deszăpezire.

Ninsorile au ajuns și în Moldova. La Fălticeni, județul Suceava, peisajul este de poveste.