Accident grav în Vâlcea. Un șofer care circula cu viteză excesivă a lovit parapetul și a ajuns cu mașina într-un râu

Foto: ISU

Un accident rutier grav s-a produs în comuna Fârtățești din județul Vâlcea. Conform autorităților, un șofer care circula cu viteză excesivă pe DN67B a intrat în parapet, a avariat 14 metri din acesta, după care a plonjat în râu. Două persoane din mașină au fost rănite. Conform informațiilor autorităților, nu sunt persoane încarcerate.

La fața locului se află poliția, echipaje ISU și echipa de intervenție de la drumuri. Cele două persoane rănite au politraumatisme și sunt evaluate de echipajul SMURD de la fața locului.

Potrivit drumarilor, drumul este umed, iar circulația rutieră se desfășoară pe jumătate de cale din cauza accidentului.