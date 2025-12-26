Comisar șef de poliție, angajat la Școala de Poliție din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Școala de agenți de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Un comisar șef de poliție, angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina a fost reţinut vineri pentru tentativă de viol asupra unui elev, au informat surse judiciare pentru Antena 3 CNN.

Tentativa de viol a fost semnalată în urmă cu aproape o săptămână de către reprezentanţii școlii de poliție.



„La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova - Serviciul de Investigaţii Criminale se efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la viol, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanţii unei instituţii de învăţământ postliceal, din Câmpina”, a transmis, vineri seară, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Din primele cercetări efectuate, „se confirmă existența unei infracțiuni de tentativă la infracțiunea de viol”, au precizat sursele citate.



Persoana bănuită de comiterea faptei, în vârstă de 49 de ani, a fost condusă la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii și a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.



„Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfăşurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informaţiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrităţii procedurale şi a bunei desfăşurări a anchetei penale”, a precizat Poliția Prahova.