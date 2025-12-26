Antena 3 CNN Externe Israelul anunță că recunoaște, în premieră mondială, statul Somaliland. Unde se află această republică autoproclamată

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 17:52 26 Dec 2025 Modificat la 17:52 26 Dec 2025
Netanyahu (stânga) și președintele Somalilandului (dreapta)
Foto: Twitter/Benjamin Netanyahu

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat , vineri, recunoaşterea oficială a „statului independent şi suveran” Somaliland, o premieră pentru această republică autoproclamată care s-a desprins de Somalia şi nu era recunoscută de nicio altă ţară, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Prim-ministrul Netanyahu, şeful diplomaţiei Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, potrivit unui comunicat al serviciilor şefului guvernului israelian. Preşedintele Somaliland-ului, Cabdiraxmaan Cirro, a salutat un „moment istoric”.

„Această etapă marchează începutul unui parteneriat strategic care promovează interesele reciproce, întăreşte pacea şi securitatea regională şi aduce avantaje împărtăşite tuturor părţilor, fără prejudicii pentru niciuna dintre ele”, a scris el pe Twitter.

Somaliland este statul nerecunoscut internațional cu cel mai întins teritoriu - este de mărimea Uruguayului (175.000 kilometri pătrați) și este situat în partea nord-vestică a Somaliei. Acest teritoriu și-a declarat unilateral independența în anul 1991.

De atunci, funcționează autonom, are propria monedă, armată și poliție. Spre deosebire de Somalia, țara de care s-a rupt, Somaliland-ul este o țară relativ stabilă și este considerată o societate „mai liberă” decât restul celor aflate în vecinătatea sa, în Cornul Africii. Somaliland-ul nu este recunoscut de niciun alt membru ONU, deși unele guverne occidentale precum cel al Suediei, UK sau UE au trimis emisari pentru discuții legate de cooperare viitoare.

Freedom House evaluează Somaliland ca fiind o țară „parțial liberă” și îi dă un scor de 42 din 100, mult mai mare decât orice altă țară din vecinătatea sa, dar și mai mare decât multe alte state africane sau din Orientul Mijlociu.

