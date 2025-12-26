Pete Hegseth ameninţă cu noi atacuri în Nigeria, după ce SUA au bombardat ISIS, de Crăciun. "Pentagonul este întotdeauna pregătit"

Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a ameninţat cu noi atacuri împotriva unor ținte ale Statului Islamic în nord-vestul Nigeriei, la câteva ore după ce armata americană a atacat teroriştii ISIS de acolo. Trump a numit atacul drept "eforturi de a opri uciderea creștinilor", scrie The Guardian.

"Președintele a fost clar luna trecută: uciderea creștinilor nevinovați din Nigeria (și din alte părți) trebuie să înceteze. Pentagonul este întotdeauna pregătit, așa a aflat ISIS în seara asta – de Crăciun. Mai multe vor urma. Recunoscător pentru sprijinul și cooperarea guvernului nigerian. Crăciun fericit", a scris Hegseth pe X.

Ministrul de externe al Nigeriei, Yusuf Tuggar, a declarat vineri că atacurile americane, care au avut loc după ce Trump a acuzat guvernul nigerian că nu a reușit să oprească uciderea creștinilor în țară, au fost "parte a unor operațiuni comune în curs de desfășurare".

Nigeria este oficial seculară, iar populația sa este împărțită aproape în mod egal între musulmani (53%) și creștini (45%). Violența împotriva creștinilor a atras atenția dreptei religioase din SUA, care a încadrat-o drept persecuție. Guvernul nigerian a subliniat că grupările armate vizează creștinii și musulmanii.

"Nigeria a furnizat informațiile pentru atacurile aeriene din statul Sokoto", a declarat Tuggar vineri pentru postul de televiziune Channels.

El a spus că a vorbit cu omologul său american, Marco Rubio, timp de 19 minute, apoi l-a sunat pe președintele nigerian, Bola Tinubu, pentru a-i obține unda verde, înainte de a vorbi din nou cu Rubio timp de încă cinci minute.

"Am lucrat îndeaproape cu americanii. Asta am sperat dintotdeauna, să colaborăm cu americanii, să colaborăm cu alte țări, să combatem terorismul, să oprim moartea nigerienilor nevinovați. Este un efort de colaborare", a spus Tuggar.

Comandamentul pentru Africa (Africom) al armatei americane a declarat că atacurile din statul Sokoto au fost efectuate în coordonare cu autoritățile nigeriene. O declarație anterioară a Africom, publicată pe X și apoi eliminată, spunea că acestea au fost efectuate la cererea autorităților nigeriene.

Trump a scris joi pe platforma sa Truth Social: "În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva teroriștilor ISIS din nord-vestul Nigeriei, care au vizat și ucis cu brutalitate, în principal, creștini nevinovați, la niveluri nemaivăzute de mulți ani și chiar de secole".

"I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă nu vor opri masacrul creștinilor, vor plăti iadul, iar în seara asta chiar așa a fost. Departamentul de Război a executat numeroase lovituri perfecte, așa cum numai Statele Unite sunt capabile să facă", a scris el.

Nici autoritățile americane, nici cele nigeriene nu au precizat dacă cineva a fost ucis în atacurile aeriene.

"Putem numi asta o nouă fază a unui conflict vechi. Pentru noi, este ceva ce continuă", a spus Tuggar.

Avioanele americane au efectuat misiuni de supraveghere asupra regiunii la începutul acestei luni. Se crede că foloseau ca bază un aeroport din Ghana vecină.

Pădurile din Sokoto, care se învecinează cu Nigeria la nord, au fost folosite ca baze de bande de bandiți înarmați și membri ai Statului Islamic - Provincia Sahel (ISSP), cunoscut local sub numele de Lakurawa. Unii analiști spun că ramura ISIS a apărut atunci când un grup de pastori s-a unit pentru a lupta împotriva bandiților, în absența sprijinului statului. Statul este majoritar musulman.

Conflictele dintre pastorii musulmani și comunitățile agricole predominant creștine din anumite părți ale Nigeriei au fost agravate de etnie și religie, dar rădăcinile lor se află în competiția pentru terenuri și apă.

Preoții și pastorii sunt răpiți din ce în ce mai des pentru răscumpărare , dar unii experți spun că aceasta ar putea fi o tendință determinată de stimulente criminale, mai degrabă decât de discriminare religioasă.

Tuggar a spus că operațiunea are ca scop "protejarea nigerienilor și a vieților nevinovate", nu o religie sau alta.

"Președintele a subliniat ieri, înainte de a da unda verde, că trebuie clarificat faptul că este o operațiune comună. Nu vizează nicio religie și nici nu este pur și simplu în numele unei religii sau alteia", a spus el.

Cu o zi înainte de atacurile din Sokoto, un atentat sinucigaș cu bombă comis în Ajunul Crăciunului la o moschee din nord-estul Nigeriei a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit grav peste 30. Armata nigeriană a atribuit atacul grupării jihadiste Boko Haram, care a dus o insurgență în regiune timp de aproape două decenii, separată în mare parte de violențele din nord-vest.

În 2025, în Nigeria au existat aproape 6.000 de incidente de violență, aproximativ jumătate dintre acestea fiind atacuri care au vizat civilii, potrivit Armed Conflict Location & Event Data (Acled), o organizație non-profit de monitorizare a conflictelor. Statul Katsina, un alt stat cu majoritate musulmană situat la două state la est de Sokoto, a avut cel mai mare număr de incidente, cu 706. Sokoto a avut al patrulea cel mai mare număr, cu 353.

Trump s-a poziționat drept "candidatul păcii" la alegerile prezidențiale americane din 2024, în campanie electorală bazată pe promisiunea de a scoate Washingtonul din decenii de "războaie nesfârșite".

Cu toate acestea, primul an al celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă a fost remarcabil pentru o serie de intervenții militare în străinătate, cu atacuri asupra unor țări precum Yemen, Iran și Siria, precum și o uriașă intensificare a detașamentelor militare în Caraibe, care a vizat Venezuela.