Trump a anunțat că armata americană a atacat teroriști ISIS în Nigeria

Preşedintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Statele Unite au efectuat un atac împotriva militanţilor grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei, la cererea guvernului nigerian, au declarat joi preşedintele Donald Trump şi armata americană, susţinând că gruparea a vizat "creştinii din regiune", potrivit Reuters citată de Agerpres.

"În această seară, la indicaţia mea în calitate de comandant suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic şi letal împotriva Gunoaielor Teroriste din ISIS din nord-vestul Nigeriei, care au vizat şi ucis cu brutalitate, în principal, creştini nevinovaţi, la niveluri nemaivăzute de mulţi ani şi chiar de Secole!", a scris Trump într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, în stilul caracteristic, cu majuscule în mijlocul frazelor.

Comandamentul African al armatei americane a anunţat că atacul a fost efectuat în statul Sokoto în coordonare cu autorităţile nigeriene şi a ucis numeroşi militanţi din ISIS. Într-o declaraţie anterioară publicată de comandament pe platforma X se spunea că atacul a fost "efectuat la cererea autorităţilor nigeriene", dar această declaraţie a fost ulterior eliminată.

Atacul are loc în contextul în care Trump a început, la sfârşitul lunii octombrie, să avertizeze că creştinismul se confruntă cu o "ameninţare existenţială" în Nigeria şi a ameninţat că va interveni militar în ţara vest-africană din cauza a ceea ce el consideră a fi eşecul acesteia de a opri violenţa care vizează comunităţile creştine.

Reuters a relatat luni că SUA efectuau zboruri de culegere de informaţii deasupra unor mari părţi ale Nigeriei de la sfârşitul lunii noiembrie.

"Mai urmează şi altele"

Ministerul de Externe al Nigeriei a declarat că atacul a fost efectuat ca parte a cooperării continue cu Statele Unite în domeniul securităţii, care implică schimburi de informaţii şi coordonarea strategică pentru a viza grupările militante.

"Acest lucru a dus la lovituri precise asupra ţintelor teroriste din Nigeria prin atacuri aeriene în nord-vest", a declarat ministerul într-o postare pe X. Un videoclip postat de Pentagon a arătat cel puţin un proiectil lansat de pe o navă de război. Un oficial american al apărării a declarat că atacul a vizat mai mulţi militanţi din tabere ISIS cunoscute.

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a mulţumit guvernului nigerian pentru sprijinul şi cooperarea sa şi a adăugat: "Mai urmează şi altele...".

Guvernul nigerian a declarat că grupările armate vizează atât musulmanii, cât şi creştinii, iar afirmaţiile SUA conform cărora creştinii se confruntă cu persecuţii nu oglindesc situaţia complexă de securitate şi ignoră eforturile de protejare a libertăţii religioase. Dar executivul nigerian a fost de acord să colaboreze cu SUA pentru a-şi consolida forţele împotriva grupărilor militante.

Populaţia ţării este împărţită între musulmanii care trăiesc în principal în nord şi creştini, care trăiesc în sud. Poliţia a declarat joi mai devreme că un presupus atentator sinucigaş a ucis cel puţin cinci persoane şi a rănit 35 la o moschee din nord-estul Nigeriei, o altă regiune afectată de insurgenţi islamişti.

Într-un mesaj de Crăciun postat anterior pe X, preşedintele nigerian Bola Tinubu a cerut pace în ţara sa, "în special între oameni cu credinţe religioase diferite".

"Mă angajez să fac tot ce îmi stă în putere pentru a proteja libertatea religioasă în Nigeria şi pentru a-i proteja pe creştini, "musulmani şi toţi nigerienii" de violenţă, a adăugat el.

Trump a anunţat că a ordonat un atac asupra nord-vestului Nigeriei chiar în ziua de Crăciun în timp ce se afla la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, în Florida, unde îşi petrece sărbătorile. Preşedintele american nu a avut evenimente publice în timpul zilei şi a fost văzut ultima dată de reporterii care călătoreau cu el miercuri seară.

Armata americană a lansat săptămâna trecută atacuri separate la scară largă împotriva a zeci de ţinte ale grupării Statul Islamic în Siria, după ce Trump a promis că va riposta în urma unui presupus atac ISIS asupra personalului american din ţară.