Antena 3 CNN Externe Rușii se plâng că Ucraina vrea să „torpileze” discuțiile de pace ale lui Trump

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 20:34 26 Dec 2025 Modificat la 20:34 26 Dec 2025
Serghei Riabkov
Serghei Riabkov. Foto: Profimedia Images

Rusia a acuzat Ucraina, vineri, că vrea să „torpileze” discuțiile de pace susținute de americani. Serghei Riabkov, adjunctul ministrului de externe rus acuză că Ucraina a produs un „text radical diferit” de cel pe care Kremlinul l-a negociat cu americanii, relatază AFP, citată de Agerpres.

„De munca noastră şi de voinţa politică a celeilalte părţi va depinde capacitatea noastră de a face ultimul efort şi de a ajunge la un acord.

În special într-un context în care Kievul şi sponsorii săi, în special din sânul Uniunii Europene, care nu sunt favorabili unui acord, şi-au intensificat eforturile pentru a-l torpila”, a declarat Serghei Riabkov, adjunctul lui Lavrov.

„Fără o soluţionare adecvată a problemelor care sunt la originea acestei crize, va fi pur şi simplu imposibil să se ajungă la un acord definitiv”, a adăugat Riabkov, repetând din nou punctajul propagandistic al regimului de la Kremlin privind „cauzele profunde” care ar fi determinat statul agresor să pornească războiul său de distrugere a statului vecin.

Riabkov a spus că Ucraina „trebuie să rămână în limitele fixate” de summitul dintre Putin și Trump din Alaska, întâlnirea pe care statul agresor o consideră cea mai mare victorie diplomatică a sa din ultimii ani. „În lipsa acestora, niciun acord nu va putea fi încheiat”, a spus Riabkov.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat, miercuri, noua versiune a planului american.

Acest nou document în 20 de puncte propune o îngheţare a frontului fără a oferi o soluţie imediată asupra chestiunilor teritoriale şi renunţă la două cereri-cheie ale Rusiei: o retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas şi un angajament obligatoriu juridic al Ucrainei de a nu adera la NATO.

„Acest plan, dacă se poate numi aşa, diferă radical de cele 27 de puncte pe care le-am elaborat în ultimele săptămâni, de la începutul lunii decembrie, în colaborare cu partea americană”, a declarat Riabkov, vineri.

Rusia Ucraina Război Ucraina invazie negocieri de pace acord de pace relatii SUA-Rusia

