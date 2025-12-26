Zelenski spune că e gata să convoace referendum pentru planul de pace al lui Trump

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru Axios, vineri, că speră să obțină un cadru de acord cu Donald Trump, la întâlnirea de duminică pe care o au programată cei doi lideri.

Zelenski a dezvăluit și că este dispus să organizeze un referendum cât se poate de rapid, pe tema teritoriilor ocupate, dacă Rusia acceptă să fie implementat un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Zelenski a accentuat și că s-au făcut progrese importante în ultima perioadă, dar că planul lui Trump încă menționează concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Liderul de la Kiev speră că termenii acordului pot fi îmbunătățiți și spune că va fi nevoie de acordul poporului ucrainean pentru orice fel de concesie teritorială.

Guvernul american vede în deschiderea lui Zelenski de a organiza un referendum un semn pozitiv. Americanii sunt mulțumiți de faptul că Zelenski nu mai exclude din start ideea concesiilor.

Totuși, liderul ucrainean a spus că un astfel de referendum va presupune o mulțime de complicații politice, logistice și de securitate care nu pot fi ameliorate decât printr-un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea și desfășurarea votului.

Zelenski spune și că nu-i este încă clar dacă Rusia este pregătită să accepte planul lui Trump – „Am niște informații, dar în acest moment vreau doar să cred cuvintele directe ale liderilor”.

Chestiuni tehnice rămase pentru discuția cu Trump

Președintele ucrainean a precizat și că majoritatea aspectelor din discuțiile și acordurile SUA-Ucraina au fost adunate în cinci documente. Un al șaselea ar putea să mai fie elaborat.

Zelenski a spus și că problema garanțiilor de securitate a fost rezolvată în mare, dar că mai sunt niște „chestiuni tehnice” care mai trebuie discutate.

Una dintre ele este durata acordului – SUA au propus un pact pe 15 ani care poate fi reînnoit.

„Cred că avem nevoie de o durată mai mare de 15 ani”, a spus Zelenski, adăugând și că ar considera un „succes mare” dacă l-ar convinge pe Trump să accepte revizuirea.

Și SUA și Ucraina ar urma să ratifice în parlamentele lor garanțiile de securitate.

Zelenski spune că ar vrea să obțină niște prevederi mai bune pe tema concesiilor teritoriale, dar dacă planul va necesita „o decizie foarte dificilă”, adică cedarea de teritorii, liderul ucrainean consideră că întreg planul în 20 de puncte va trebui supus referendumului.

Zelenski a accentuat că armistițiul este necesar pentru că dacă oamenii nu vin la vot de frica rachetelor lui Putin, rezultatul ar putea fi considerat ilegitim.

„Este mai bine să nu facem referendum, decât să facem un referendum în care oamenii nu vin pentru că nu au posibilitatea”.