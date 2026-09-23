MApN: Dronă detectată în apropierea graniţei cu România. Armata a ridicat două avioane F-16, s-a emis Ro-Alert

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Foto: Getty Images

O dronă care se afla se deplasa în nord-estul localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, a fost detectată marţi seară de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei, relatează Agerpres. Localnicii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizați de pericol printr-un mesaj Ro-Alert.



Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat marţi o ţintă aeriană ce evolua în nord-estul localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România.



Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23:35 a fost transmis un mesaj Ro-Alert.



Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

În ultimele săptămâni numărul dronelor detectate în vecinătatea graniței cu România sau care au pătruns în spațiul aerian al țării noastre a crescut semnificativ. Porturile militare Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila vor fi protejate împotriva dronelor aeriene printr-un sistem implementat împreună cu Marina Statelor Unite ale Americii.