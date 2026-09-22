Avocatul Gheorghe Pecingină a fost desemnat administrator special al STB

În calitate de administrator special, Gheorghe Pecingină va avea atribuţii privind administrarea societăţii / sursă foto: Facebook - Gheorghe Pecingină

Avocatul şi practicianul în insolvenţă Gheorghe Pecingină a fost desemnat, marţi, administrator special al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), urmând să aibă atribuţii privind administrarea societăţii, reprezentarea acesteia în justiţie şi propunerea unui plan de reorganizare, a anunţat marţi societatea de transport, notează Agerăres.

"Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii de Transport Bucureşti STB SA a decis, în şedinţa de astăzi, 22 septembrie 2026, desemnarea domnului Gheorghe Pecingină în funcţia de administrator special al societăţii. Avocat cu experienţă şi practician în insolvenţă, Gheorghe Pecingină are un parcurs profesional şi în administraţia publică locală şi centrală", se menţionează în comunicat.

În calitate de administrator special, Gheorghe Pecingină va avea atribuţii privind administrarea societăţii, reprezentarea STB SA în justiţie şi propunerea unui plan de reorganizare care să urmărească redresarea şi eficientizarea activităţii societăţii.

"STB este o societate importantă pentru Bucureşti, iar responsabilitatea pe care am preluat-o este una pe măsură. Îmi asum acest mandat cu dorinţa de a contribui la redresarea societăţii şi de a obţine rezultate cât mai bune. Îmi doresc ca, la finalul acestui mandat, STB să fie o societate stabilă şi cu o perspectivă clară de dezvoltare", a afirmat Gheorghe Pecingină, administrator special al STB SA, citat în comunicat.

Conform sursei citate, noua structură de administrare a societăţii va avea în vedere redresarea şi eficientizarea activităţii, cu implicarea administratorului special, Gheorghe Pecingină, şi a directorului general al STB SA, Andrei Dinculescu-Bighea, sub supravegherea administratorului judiciar, respectiv consorţiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL şi Ceres Insolv SPRL, reprezentat de Remus Borza, avocat şi doctor în management.

Procedura de insolvenţă în care se află STB SA a fost deschisă de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă la data de 8 septembrie 2026. Scopul acestei proceduri este reorganizarea activităţii societăţii şi achitarea datoriilor potrivit unui plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute de lege.

"Prin reorganizarea societăţii, STB SA urmăreşte să îşi consolideze activitatea şi să asigure în continuare serviciul public de transport în condiţii de siguranţă, cu o preocupare constantă pentru creşterea calităţii serviciilor oferite călătorilor", se mai arată în comunicat.