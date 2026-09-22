Scandal între Ucraina și Ungaria: Kievul îl acuză pe Péter Magyar de „orbanism”: „Orbán a plecat, dar politicile lui continuă”

1 minut de citit Publicat la 16:05 22 Sep 2026 Modificat la 16:05 22 Sep 2026

Scandal între Ucraina și Ungaria: Kievul îl acuză pe Péter Magyar de „orbanism”. Foto: Getty Images

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, l-a criticat pe premierul Ungariei, Péter Magyar, pentru recentele sale declarații privind Ucraina, pe care le-a descris drept „inutil de conflictuale”. Șeful diplomației de la Kiev spune că, deși Viktor Orbán nu mai conduce Ungaria, politicile sale de blocaj și izolare par să continue sub noul guvern de la Budapesta, scrie Euro Integration.

Reacția lui Sîbiha vine după ce Magyar a anunțat că Ungaria nu va participa la formatul „Carpathian Eight”, inițiativă lansată de Ucraina pentru dezvoltarea cooperării regionale.

Ministrul ucrainean a scris pe X că proiectul urmărește dezvoltarea întregii regiuni și ar trebui să contribuie la prosperitate, o mai bună conectivitate și proiecte avantajoase pentru toate cele opt state din zona Carpaților.

Potrivit lui Sîbiha, motivele pentru care Ungaria a refuzat categoric să participe la inițiativă rămân neclare.

Șeful diplomației ucrainene a reacționat și la declarația lui Péter Magyar potrivit căreia guvernul său nu va permite construirea în Ungaria a unor depozite de produse petroliere destinate nevoilor Ucrainei.

Sîbiha spune că asemenea declarații „pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică și reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene și ungare, convenită printr-un memorandum bilateral”.

Naftogaz și grupul ungar MOL au semnat recent un memorandum privind construirea unor capacități de depozitare a produselor petroliere în Ungaria, în apropierea frontierei cu Ucraina. Proiectul ar urma să fie folosit pentru nevoile pieței ucrainene.

Ministrul ucrainean a avertizat că atunci când politica intervine în relațiile comerciale pragmatice „nu iese nimic bun”.

„Ceea ce auzim în ultima vreme de la Budapesta ne lasă nedumeriți. Se pare că, deși Viktor Orbán a plecat, politicile sale de obstrucționism și izolaționism continuă să prospere. Orbanismul nu a adus nimic bun nici Ungariei, nici întregii regiuni în trecut și nu va aduce nimic bun nimănui nici de acum înainte”, a transmis Sîbiha.

În același timp, ministrul de Externe a subliniat că Ucraina rămâne deschisă dezvoltării unei cooperări bilaterale „reciproc avantajoase, pragmatice și bazate pe respect” cu Ungaria.