Scandal la Budapesta, după ce ucrainenii au anunțat că vor să își mute depozitele de petrol în Ungaria. Peter Magyar: „Nu se vor face”

„Depozitul (de petrol) nu va fi construit", a spus premierul ungar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Compania publică energetică ucraineană Naftogaz a semnat un memorandum cu compania petrolieră ungară MOL pentru construirea pe teritoriul Ungariei a unor rezervoare de petrol care să fie astfel la adăpost faţă de atacurile aeriene ruseşti, relatează luni agenţia EFE, citată de Agerpres. Premierul ungar respinge însă acordul.

„Atât timp cât va exista un guvern al Tisza (partidul de guvernământ condus de Magyar n.red), nu va fi realizat" acest acord, a spus şeful guvernului ungar, după ce presa l-a întrebat despre acest subiect.

„Depozitul (de petrol) nu va fi construit", a insistat el, asigurând că nimeni nu trebuie să se teamă de implicaţiile unui astfel de proiect, pentru că nu-l va accepta.

Compania publică energetică ucraineană Naftogaz a anunţat mai devreme că a semnat un memorandum cu compania petrolieră ungară MOL pentru construirea pe teritoriul Ungariei, aproape de graniţa cu Ucraina, a unor rezervoare de petrol care să fie astfel la adăpost faţă de atacurile aeriene ruseşti.

Directorul general al societăţii Naftogaz, Sergii Fedorenko, a justificat acest demers „în contextul atacurilor ruseşti constante asupra infrastructurii noastre petroliere", situaţie care impune "diversificarea rutelor de aprovizionare şi crearea de capacităţi suplimentare de stocare în afara zonei de atacuri".

Acordul pentru construirea acestor infrastructuri a fost semnat în timpul summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, ce a fost găzduit vineri în Ucraina de preşedintele Volodimir Zelenski.

Premierul ungar a precizat însă acum că semnarea acordului s-a realizat fără participarea guvernului său. El a adăugat că a discutat cu directorul companiei MOL, Zsolt Hernádi, care l-a informat că negocierile pentru respectivul proiect au început în timpul fostului guvern condus de Viktor Orban, cu participarea SUA.