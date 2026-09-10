Péter Magyar acuză Austria că a făcut plângere la Bruxelles din cauza digului de la centrala Paks care ridică nivelul Dunării

Péter Magyar a declarat săptămâna trecută că Austria se opune pragului de fund de la Paks. Sursa foto: Hepta

Premierul ungar Péter Magyar a criticat Austria pentru o presupusă sesizare a Comisiei Europene în legătură cu construirea unui prag de fund în Dunăre, destinat menținerii nivelului de apă necesar pentru funcționarea centralei nucleare de la Paks. Péter Magyar susține că această construcție este esențială pentru funcționarea neîntreruptă a centralei și a acuzat Austria că este mai puțin activă în problema poluării cu azbest decât în contestarea lucrării de la Paks.

Premierul ungar a scris pe Facebook că, potrivit informațiilor sale, Viena a depus o plângere la Bruxelles cu privire la construirea pragului de fund în zona centralei nucleare de la Paks. Guvernul austriac a negat însă că ar fi formulat o astfel de plângere.

„În prezent, Centrala Nucleară Paks poate funcționa fără probleme doar datorită pragului de fund construit. Între timp, Austria s-a plâns la Bruxelles cu privire la construcție. Ar fi bine dacă austriecii ar fi atât de activi în problema azbestului”, a declarat premierul ungar.

Publicația hvg.hu precizează însă că Austria a negat afirmația premierului ungar. Contactate de agenția de presă APA, autoritățile de la Viena au declarat că nu au depus o plângere oficială la Bruxelles.

Problema nu este însă închisă, întrucât Comisia Dunării, cu sediul la Budapesta, și Comisia Europeană se află în contact direct cu autoritățile maghiare competente. În plus, în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, statele membre riverane au elaborat o poziție comună cu privire la această investiție, care a fost deja prezentată ministrului transporturilor din Ungaria și premierului Péter Magyar.

Péter Magyar a declarat săptămâna trecută că Austria se opune pragului de fund de la Paks în cadrul unor foruri internaționale, deși, în opinia sa, acesta nu provoacă daune reale, spre deosebire de poluarea cu azbest.

„Vom trimite Austriei numărul facturii”, a declarat premierul la momentul respectiv, făcând referire la despăgubirile pe care Ungaria le-ar putea solicita în cazul poluării cu azbest. El a adăugat că Ungaria dorește să aplice în acest caz principiul „poluatorul plătește” în relația cu Austria.

Potrivit publicației Portfolio.hu, Comisia Europeană nu a putut confirma dacă a primit o plângere sau o notificare oficială din partea Austriei cu privire la construirea pragului de fund al râului în zona centralei Paks. Informația a fost transmisă miercuri de purtătorul de cuvânt competent al Comisiei Europene, ca răspuns la o solicitare a agenției ungare de presă MTI.

„Nu pot confirma în acest moment dacă am primit o plângere sau o notificare oficială din partea Austriei, dar, având în vedere natura complexă a problemei, suntem în consultare cu serviciile noastre UE”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

La rândul său, Ministerul Federal austriac pentru Inovație, Mobilitate și Infrastructură a precizat că nu a depus o plângere oficială la Comisia Europeană cu privire la construcția pragului de fund din zona centralei Paks.

Oficialul competent al ministerului austriac a făcut această precizare într-un răspuns transmis în urma solicitării MTI.

El a subliniat că importanța economică a Dunării pentru Europa și Austria este incontestabilă. În acest context, Comisia Dunării și Comisia Europeană se află în contact direct cu autoritățile maghiare competente.

De asemenea, în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), statele riverane au elaborat o poziție comună și coordonată cu privire la investiție și au prezentat-o în cadrul mecanismelor europene și internaționale existente. Ulterior, această poziție a fost transmisă guvernului ungar prin intermediul secretariatului tehnic al SUERD, a precizat oficialul austriac.

„Pentru Austria, asigurarea unei căi navigabile dunărene eficiente și fiabile este de mare importanță. Aceasta este o condiție prealabilă deosebit de importantă pentru conectarea centrelor industriale și economice austriece la piețele internaționale de transport”, a declarat acesta.

În același timp, oficialul austriac a precizat că ministerul înțelege interesul Ungariei de a asigura o aprovizionare cu energie sigură și fiabilă.

Obiectivul principal al Austriei este dezvoltarea unei abordări bine coordonate, care să țină cont de interesele tuturor părților de-a lungul Dunării, a subliniat oficialul austriac în răspunsul său oficial. Acesta a solicitat să nu fie identificat.